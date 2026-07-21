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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

صحيفة إيطالية: إيميليانو مارتينيز مستعد للضغط على "أستون فيلا" لإتمام انتقاله إلى "يوفنتوس"

صحيفة إيطالية: إيميليانو مارتينيز مستعد للضغط على "أستون فيلا" لإتمام انتقاله إلى "يوفنتوس"
صحيفة إيطالية: إيميليانو مارتينيز مستعد للضغط على "أستون فيلا" لإتمام انتقاله إلى "يوفنتوس"
أ ش أ

ذكرت صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية أن الحارس الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز يستعد للضغط على ناديه أستون فيلا الإنجليزي من أجل الموافقة على انتقاله إلى نادي يوفنتوس الإيطالي، وذلك عقب انتهاء مشاركته في كأس العالم لكرة القدم 2026.
وأشارت الصحيفة إلى أن مارتينيز كان قد أجّل حسم مستقبله مع النادي الإنجليزي إلى ما بعد المونديال، حيث ساهم في قيادة منتخب الأرجنتين إلى المباراة النهائية قبل الخسارة أمام إسبانيا بنتيجة 1-0 بعد التمديد.
ومن المنتظر أن يعود الحارس البالغ من العمر 33 عامًا إلى أوروبا خلال الأيام المقبلة، للتركيز على استكمال إجراءات انتقاله إلى بطل إيطاليا.
وأضافت الصحيفة أن مارتينيز توصّل بالفعل إلى اتفاق مع يوفنتوس بشأن الشروط الشخصية، يقضي بتوقيع عقد يمتد ثلاثة مواسم، مقابل 5 ملايين يورو سنويًا، إلى جانب مكافآت مرتبطة بالأداء.
ووفقًا للصحيفة، قدّم يوفنتوس عرضًا إلى أستون فيلا يتضمن إعارة مع إلزامية الشراء بقيمة إجمالية تبلغ 6.5 ملايين يورو، بينما يطمح النادي الإنجليزي إلى الحصول على عرض يقترب من 10 ملايين يورو لإتمام الصفقة.
ويرتبط مارتينيز بعقد مع أستون فيلا يمتد حتى يونيو 2029، وسيبلغ عامه الرابع والثلاثين في سبتمبر المقبل.
ولعب الحارس الأرجنتيني دورًا بارزًا في مشوار منتخب بلاده إلى نهائي كأس العالم 2026، بعدما تصدى لعدة كرات حاسمة، قبل أن يسجل الإسباني فيران توريس هدف الفوز لإسبانيا في الوقت الإضافي من المباراة النهائية.

صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت الإيطالية الحارس الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز ناديه أستون فيلا الإنجليزي كأس العالم لكرة القدم 2026

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