خلافات جيرة.. ملابسات معركة بالشوم والحجارة في نجع حمادي

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص باستخدام العصي الخشبية والتراشق بالحجارة بقنا.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 2 الجارى تبلغ لمركز شرطة نجع حمادى بحدوث مشاجرة بين طرف أول: (3 أشخاص "2 منهم مصابين بكدمات وجروح قطعية")، وطرف ثان: (3 أشخاص "2 منهم مصابين بكسور وجروح متفرقة") جميعهم مقيمين بدائرة المركز ، تعدوا خلالها على بعضهم بالضرب بإستخدام العصى الخشبية والتراشق بالحجارة مما أدى لحدوث إصابتهم لخلافات بينهم حول الجيرة.

أمكن ضبط طرفى المشاجرة ، وبمواجهتهم أيدوا ما سبق وتبادلوا الاتهامات فيما بينهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.