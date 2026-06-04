7 عناصر إجرامية يغسلون 180 مليون جنيه من تجارة المخدرات

في إطار الجهود المستمرة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (7 عناصر جنائية)

وذلك لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضى الزراعية والمركبات).

وقدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ (180) مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.