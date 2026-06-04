سكرانين.. ضبط أجنبين لاتهامهما بالتعدي على بعضهما بالضرب في القاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام شخصان "يحملان جنسية إحدى الدول" بالتعدى على بعضهما بالضرب بأحد الشوارع بالقاهرة.

بالفحص تبين حدوث مشاجرة بدائرة قسم شرطة دار السلام بين طرف أول: عامل "يحمل جنسية إحدى الدول" – مقيم بدائرة القسم وطرف ثان : عامل "يحمل جنسية ذات الدولة" – مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين قاما على إثرها بالتعدى على بعضهما بالضرب لكونهما تحت تأثير المواد الكحولية.

أمكن ضبط طرفى المشاجرة ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.