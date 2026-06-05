بسبب 20 ألف جنيه.. حبس شخصين 4 أيام لإنهائهما حياة عامل في البحيرة

قررت جهات التحقيق بمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، وتحت إشراف المستشار المحامي العام لنيابات جنوب دمنهور، حبس فتاة وصديقها 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع مراعاة التجديد لهما في المواعيد القانونية، وذلك على خلفية اتهامهما بإنهاء حياة عامل باليومية بعد وصلة تعذيب بدافع الانتقام، بمركز بدر بمحافظة البحيرة.

وكشفت تحقيقات النيابة عن مفاجآت صادمة، حيث تبين أن المتهمة الأولى الفتاة استعانت بصديقها لاستدراج المجني عليه وتصفية حسابات بينهما، بسبب أخد الضحية مبلغا ماليا قدره 20 ألف جنيه منها والمماطلة في سداده.



​وأفادت التحقيقات بأن المتهمين احتجزا المجني عليه وأجبراه على ارتداء "ملابس سيدات" وصوراه في وضع مهين، قبل أن يصعقاه بالتيار الكهربائي حتى لَفَظ أنفاسه الأخيرة.

واصطحبت جهات التحقيق بمركز كوم حمادة المتهمين إلى مسرح الجريمة، حيث قاما بإجراء "المعاينة التصويرية" وتمثيل الجريمة خطوة بخطوة، وشرح كيفية اعتدائهما على الضحية وصعقه بالكهرباء حتى الموت.

​وجرت عملية تمثيل الجريمة وسط إجراءات أمنية فرضتها الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة لتأمين المتهمين.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة تمكنت من فك لغز العثور على جثة عامل مجهول الهوية ملقاه داخل أحد المزارع بقرية النجاح بمركز بدر، تبين أن الجثة لعامل باليومية قام حارس أمن خصوصى بالمزرعة بالاشتراك مع صديقته باستدراجه وقتله صعقا بالكهرباء، بعد أن هشما رأسه بعصا خشبية وألقيا بالجثة بمكان العثور عليها، انتقاما منه لمماطلته للمتهمة الثانية فى سداد مبلغ 20 ألف جنية اقتره منها على سبيل السلف قبل الواقعة بشهرين.

وكان اللواء محمد عمارة، مدير أمن البحيرة تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة بدر بتلقيه بلاغا باكتشافهما وجود جثة لشخص داخل المزرعة المملوكة لهما بناحية قرية النجاح.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية لموقع البلاغ، وتبين من المعاينة وجود جثة لرجل مجهول الهوية فى العقد الرابع من العمر ولا يوجد معه إثبات شخصية.

وبمناظرة الجثة تبين وجود إصابات بمؤخرة الرأس وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، تم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.