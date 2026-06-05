قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
علامة الرضا والقبول.. خطيب المسجد الحرام: حجك مبرور إذا حدثت هذه الأمارة
النيران تلتهم كشك بقالة بطور سيناء.. والحماية المدنية تسيطر على الحريق
فتحي سند ينتقد إدارة الزمالك: تصريحات مفيش فلوس صادمة ولا تبشر بحلول
الطاقة الذرية: نتواصل بشكل منفصل مع الولايات المتحدة وإيران.. ونقترب من التوصل إلى حل
منتدى التعليم التقني.. عبد اللطيف: التعليم لم يعد مجرد أولوية وطنية..وهدفنا إتاحة فرصة كريمة لكل شاب للتعلم والعمل
وزير التخطيط: تنفيذ استراتيجيات متكاملة لدفع النمو الاقتصادي
لأول مرة منذ التسعينيات.. الذهب يتصدر الاحتياطيات العالمية متجاوزا السندات الأمريكية
أول تعليق من أذربيجان على تقارير نشر كوماندوز إسرائيلي على أراضيها
الأهلي فوق الجميع.. وائل جمعة يعلن فصلًا جديدًا في القلعة الحمراء
بسبب المياه.. إنهاء حياة شاب على يد أبناء عمومته بـ قليشان في البحيرة
الصحة: إجمالي عدد حالات الحجاج المحجوزة في السعودية حاليا 42 حالة
علي ياسين: أسرة هاني شاكر اعترضت على إذاعة وصيته وهددت بمقاضاتنا.. وأعترف بجرأة أسئلتي | حوار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بسبب 20 ألف جنيه.. حبس شخصين 4 أيام لإنهائهما حياة عامل في البحيرة

محافظ البحيرة
محافظ البحيرة
ساندي رضا

قررت جهات التحقيق بمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، وتحت إشراف المستشار المحامي العام لنيابات جنوب دمنهور، حبس فتاة وصديقها 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع مراعاة التجديد لهما في المواعيد القانونية، وذلك على خلفية اتهامهما بإنهاء حياة عامل باليومية بعد وصلة تعذيب بدافع الانتقام، بمركز بدر بمحافظة البحيرة.

وكشفت تحقيقات النيابة عن مفاجآت صادمة، حيث تبين أن المتهمة الأولى الفتاة استعانت بصديقها لاستدراج المجني عليه وتصفية حسابات بينهما، بسبب أخد الضحية مبلغا ماليا قدره 20 ألف جنيه منها والمماطلة في سداده.


​وأفادت التحقيقات بأن المتهمين احتجزا المجني عليه وأجبراه على ارتداء "ملابس سيدات" وصوراه في وضع مهين، قبل أن يصعقاه بالتيار الكهربائي حتى لَفَظ أنفاسه الأخيرة.

واصطحبت جهات التحقيق بمركز كوم حمادة المتهمين إلى مسرح الجريمة، حيث قاما بإجراء "المعاينة التصويرية" وتمثيل الجريمة خطوة بخطوة، وشرح كيفية اعتدائهما على الضحية وصعقه بالكهرباء حتى الموت.

​وجرت عملية تمثيل الجريمة وسط إجراءات أمنية فرضتها الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة لتأمين المتهمين.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة تمكنت من فك لغز العثور على جثة عامل مجهول الهوية ملقاه داخل أحد المزارع بقرية النجاح بمركز بدر، تبين أن الجثة لعامل باليومية قام حارس أمن خصوصى بالمزرعة بالاشتراك مع صديقته باستدراجه وقتله صعقا بالكهرباء، بعد أن هشما رأسه بعصا خشبية وألقيا بالجثة بمكان العثور عليها، انتقاما منه لمماطلته للمتهمة الثانية فى سداد مبلغ 20 ألف جنية اقتره منها على سبيل السلف قبل الواقعة بشهرين.

وكان اللواء محمد عمارة، مدير أمن البحيرة تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة بدر بتلقيه بلاغا باكتشافهما وجود جثة لشخص داخل المزرعة المملوكة لهما بناحية قرية النجاح. 

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية لموقع البلاغ، وتبين من المعاينة وجود جثة لرجل مجهول الهوية فى العقد الرابع من العمر ولا يوجد معه إثبات شخصية.

وبمناظرة الجثة تبين وجود إصابات بمؤخرة الرأس وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، تم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

البحيرة محافظة البحيرة حادث حبس عامل مصرع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تيجة صفوف النقل على بوابة التعليم الأساسي محافظة الجيزة 2026

نتيجة صفوف النقل على بوابة التعليم الأساسي محافظة الجيزة 2026 ..بالرقم القومي

صيانة كهرباء

غدا.. فصل التيار الكهربائي عن 7 مناطق بقنا

هيئة الدواء توجه بسحب كافة التشغيلات

أشهر كريم للجلد .. هيئة الدواء توجه بسحب كافة التشغيلات

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 5 يونيو.. عيار 21 بكام؟

الفنانة رحمة احمد

قفل الباب علينا.. فنانة تكشف تعرضها للتـ.حرش من منتج شهير: استدرجني لمكتبه وخفت أصرخ

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب تواصل الهبوط اليوم الجمعة.. كم سعر عيار 21؟

ذهب

اشتري ذهب قبل ما يغلى.. ومفاجأة بـ عيار 21 اليوم الجمعة

منتخب مصر

التشكيل الأقرب لمنتخب مصر أمام البرازيل في الودية المرتقبة

ترشيحاتنا

روسيا وأوكرانيا

بعد رسالة زيلينسكي.. الكرملين يكشف مفاجأة بشأن الاتصالات بين روسيا وأوكرانيا

رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري

رئيس البرلمان اللبناني: حزب الله مستعد للانسحاب من الجنوب مقابل شرطين

ارشيفي

الصحة العالمية: بلغ عدد الضحايا في لبنان منذ 2 مارس 14259 شخصاً بينهم 10733 جريحاً

بالصور

إزالة 17 حالة تعدي بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

فستان كاجوال.. ريهام حجاج تستعرض رشاقتها

ريهام حجاج
ريهام حجاج
ريهام حجاج

فستان لافت.. هنا الزاهد تخطف الأنظار بظهورها الأخير

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

فيديو

أرخص مقاتلة شبحية في العالم

أرخص مقاتلة شبحية في العالم.. هل تنجح روسيا في الرهان؟

كهربا

كهربا يفجر مفاجآت مدوية.. ويتحدث عن مرتضى منصور ومجدي عبد الغني وكواليس احتجازه في الكويت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : هل يتم التضحية بـ نتنياهو من أجل إسرائيل؟!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : شديد الحرارة على الخليج .. شبورة كثيفة على لبنان

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب : أمانة المسؤول .. عندما يسقط المنصب ويبقى الحساب

الدكتور محمد الورداني

د. محمد ورداني يكتب: من يحمي قطرة المياه .. الإعلام أم الجمهور؟!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك سوبك إم ساف الثاني

المزيد