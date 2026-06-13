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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أجواء حارة وارتفاع الرطوبة.. الأرصاد تحذر المواطنين من طقس اليوم

الأرصاد
الأرصاد
محمود محسن

تشهد مصر اليوم السبت 13 يونيو 2026، ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة مع استمرار الأجواء الحارة والرطبة على معظم أنحاء الجمهورية، وفقًا لهيئة الأرصاد الجوية.

 وتتصدر القاهرة المشهد بدرجة حرارة عظمى تصل إلى 36 درجة مئوية، بينما تسجل مدن الجنوب طقسًا شديد الحرارة يصل إلى 41 درجة في أسوان، وسط تحذيرات من زيادة الإحساس بحرارة الطقس نتيجة ارتفاع نسب الرطوبة. 

وتستمر هذه الأجواء خلال الأيام المقبلة مع طقس معتدل ليلًا على أغلب الأنحاء.

القاهرة 36.. تعرف على درجات الحرارة اليوم السبت 13 يونيو 2026
 

استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم، السبت 13 يونيو 2026.

درجات الحرارة المتوقعة في مصر اليوم السبت 13  يونيو 2026
العظمى

القاهرة 36

الإسكندرية 33

شرم الشيخ 39

مطروح 30

أسوان 41

تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة
وقالت “الأرصاد”، إنه يسود الأيام المقبلة، طقس معتدل الحرارة رطب في الصباح الباكر، حار رطب نهاراً على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، شديد الحرارة على جنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب ليلاً على أغلب الأنحاء مائل للحرارة على جنوب الصعيد.

الأرصاد: ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة والرطوبة يزيد الإحساس بالحرارة

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية،  أن البلاد تشهد اليوم ارتفاعًا طفيفًا في درجات الحرارة بمقدار درجة إلى درجتين مقارنة بأمس، موضحة أن درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى تسجل نحو 36 درجة مئوية بعد أن كانت 34 درجة.

وقالت غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" على القناة الأولى المصرية، أن نسب الرطوبة بدأت في الارتفاع، وهو ما يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية.

وأضافت أن محافظات جنوب الصعيد، مثل الأقصر وأسوان، تسجل درجات حرارة مرتفعة تتراوح بين 42 و43 درجة مئوية، في ظل استمرار الأجواء الحارة على تلك المناطق.

وأشارت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية إلى أن الأجواء تميل للاعتدال خلال ساعات الليل مع غياب أشعة الشمس، حيث تسجل درجات الحرارة نحو 23 درجة مئوية، لافتة إلى وجود نشاط نسبي للرياح في بعض المناطق.

درجات الحرارة هيئة الأرصاد الجوية الرطوبة حرارة الطقس الأرصاد الجوية

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