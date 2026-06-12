قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بند الأجور مفاجأة.. أبرز مواد قانون الموازنة العامة للدولة بعد تصديق الرئيس السيسي
عايدة رياض: أتمنى تجسيد دور أمينة رزق في فيلم بائعة الخبز| خاص
بعد تصريحات ترامب.. الخارجية الإيرانية تكشف مفاجأة بشأن الاتفاق مع أمريكا
المكسيك يقص شريط كأس العالم 2026 بالفوز على جنوب إفريقيا بثنائية نظيفة
صدمة في تل أبيب.. تفاصيل صفقة القرن النووية بين إيران وأمريكا وموقف الحرس الثوري
5250 جنيها.. آخر تحديث لأوسط عيار ذهب
طقس الجمعة 12 يونيو 2026 في مصر .. الأرصاد تعلن الحرارة بالمحافظات
إيران : الاتفاق مع واشنطن على معظم البنود .. وغير نهائي
لو عندك مشاكل في النظر أو عينك بتوجعك .. لازم تعرف المادة دى
مادة خطرة في عصير القصب .. حماية المستهلك يكشف مفاجأة صادمة بـ طوخ
حكم صيام يوم رأس السنة الهجرية.. دار الإفتاء تحسم الجدل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

طقس الجمعة 12 يونيو 2026 في مصر .. الأرصاد تعلن الحرارة بالمحافظات

طقس الجمعة 12 يونيو 2026 في مصر.. الأرصاد تعلن الحرارة بالمحافظات
طقس الجمعة 12 يونيو 2026 في مصر.. الأرصاد تعلن الحرارة بالمحافظات
عبد الفتاح تركي

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة 12 يونيو 2026، موضحة استمرار الأجواء الحارة الرطبة على عدد كبير من المحافظات خلال ساعات النهار، مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة على محافظات جنوب البلاد، بالتزامن مع ظهور عدد من الظواهر الجوية المؤثرة التي تستوجب الانتباه، خاصة خلال ساعات الصباح الباكر.

ويحرص ملايين المواطنين يوميًا على متابعة توقعات الطقس ودرجات الحرارة في مختلف المحافظات، لا سيما مع دخول فصل الصيف وارتفاع نسب الرطوبة، الأمر الذي يزيد من الإحساس الفعلي بدرجات الحرارة مقارنة بالقيم المسجلة رسميًا.

واقرأ أيضًا:

طقس حار

حالة الطقس اليوم في القاهرة والمحافظات

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسود اليوم الجمعة طقس حار رطب على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى خلال ساعات النهار، بينما يكون شديد الحرارة على جنوب البلاد.

وأوضحت الهيئة أن الأجواء تتحول خلال ساعات الليل إلى طقس معتدل الحرارة رطب على أغلب الأنحاء، في حين تميل الأجواء إلى الحرارة على مناطق جنوب الصعيد.

وتأتي هذه الأجواء في ظل استمرار تأثير الكتل الهوائية الصيفية التي ترفع درجات الحرارة في عدد من المحافظات، مع تفاوت واضح بين المناطق الساحلية ومحافظات الجنوب.

شبورة مائية على الطرق صباحًا

أشارت الهيئة إلى تكون شبورة مائية خلال ساعات الصباح على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأضافت أن الشبورة قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق، ما يستدعي توخي الحذر أثناء القيادة في الساعات الأولى من الصباح، خاصة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وتعد الشبورة المائية من أبرز الظواهر الجوية المصاحبة لفترات ارتفاع الرطوبة خلال هذه الفترة من العام.

نشاط الرياح في عدد من المناطق

كما توقعت الهيئة نشاطًا للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب البلاد وجنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسهم الرياح في تلطيف الأجواء نسبيًا في بعض المناطق، خاصة خلال فترات المساء، مع استمرار الإحساس بارتفاع درجات الحرارة خلال ساعات النهار.

طقس حار

حالة البحر المتوسط والبحر الأحمر

وفيما يتعلق بحالة الملاحة البحرية، أوضحت الهيئة أن حالة البحر المتوسط ستكون خفيفة إلى معتدلة.

ويتراوح ارتفاع الأمواج في البحر المتوسط من متر إلى متر ونصف المتر، بينما تكون الرياح السطحية شمالية غربية.

أما البحر الأحمر فتكون حالته معتدلة إلى مضطربة.

ويتراوح ارتفاع الأمواج في البحر الأحمر من متر ونصف المتر إلى مترين ونصف المتر، فيما تكون الرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة اليوم في القاهرة ومدن الدلتا

أعلنت الهيئة درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة اليوم في عدد من المحافظات والمدن، وجاءت كالآتي.

القاهرة العظمى 34 والصغرى 23.

العاصمة الجديدة العظمى 34 والصغرى 22.

6 أكتوبر العظمى 35 والصغرى 22.

بنها العظمى 34 والصغرى 23.

دمنهور العظمى 33 والصغرى 22.

وادي النطرون العظمى 34 والصغرى 23.

كفر الشيخ العظمى 33 والصغرى 22.

بلطيم العظمى 32 والصغرى 21.

المنصورة العظمى 33 والصغرى 22.

الزقازيق العظمى 34 والصغرى 23.

شبين الكوم العظمى 33 والصغرى 22.

طنطا العظمى 34 والصغرى 22.

درجات الحرارة في مدن القناة وسيناء

دمياط العظمى 28 والصغرى 23.

بورسعيد العظمى 29 والصغرى 23.

الإسماعيلية العظمى 36 والصغرى 22.

السويس العظمى 36 والصغرى 22.

العريش العظمى 30 والصغرى 19.

رفح العظمى 30 والصغرى 19.

رأس سدر العظمى 38 والصغرى 23.

نخل العظمى 35 والصغرى 16.

كاترين العظمى 29 والصغرى 13.

الطور العظمى 34 والصغرى 25.

طابا العظمى 35 والصغرى 21.

شرم الشيخ العظمى 38 والصغرى 29.

طقس حار

درجات الحرارة على السواحل الشمالية والبحر الأحمر

الإسكندرية العظمى 29 والصغرى 20.

العلمين العظمى 29 والصغرى 21.

مطروح العظمى 27 والصغرى 20.

السلوم العظمى 30 والصغرى 21.

سيوة العظمى 36 والصغرى 22.

رأس غارب العظمى 38 والصغرى 24.

سفاجا العظمى 38 والصغرى 27.

مرسى علم العظمى 39 والصغرى 28.

شلاتين العظمى 41 والصغرى 26.

حلايب العظمى 37 والصغرى 27.

أبو رماد العظمى 41 والصغرى 28.

مرسى حميرة العظمى 40 والصغرى 27.

أبرق العظمى 44 والصغرى 28.

جبل علبة العظمى 45 والصغرى 29.

رأس حدربة العظمى 36 والصغرى 26.

درجات الحرارة في محافظات الصعيد

الفيوم العظمى 36 والصغرى 23.

بني سويف العظمى 36 والصغرى 22.

المنيا العظمى 37 والصغرى 22.

أسيوط العظمى 38 والصغرى 23.

سوهاج العظمى 41 والصغرى 24.

قنا العظمى 43 والصغرى 28.

الأقصر العظمى 43 والصغرى 26.

أسوان العظمى 44 والصغرى 28.

الوادي الجديد العظمى 42 والصغرى 25.

أبو سمبل العظمى 44 والصغرى 27.

طقس حار - تعبيرية

جنوب البلاد يسجل أعلى درجات الحرارة

توضح بيانات الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن محافظات جنوب الصعيد تواصل تسجيل أعلى درجات الحرارة على مستوى الجمهورية، حيث تصل العظمى في جبل علبة إلى 45 درجة، بينما تسجل أسوان وأبو سمبل 44 درجة، وتسجل قنا والأقصر 43 درجة.

في المقابل، تشهد المحافظات الساحلية أجواء أقل حرارة نسبيًا، إذ تسجل مطروح 27 درجة والإسكندرية 29 درجة، ما يعكس الفارق المناخي بين شمال البلاد وجنوبها خلال هذه الفترة من العام.

حالة الطقس حالة الطقس اليوم طقس الجمعة 12 يونيو 2026 درجات الحرارة اليوم حالة الطقس في مصر الأرصاد الجوية طقس القاهرة اليوم درجات الحرارة في القاهرة الطقس في المحافظات حالة البحر الأحمر حالة البحر المتوسط شبورة مائية اليوم نشاط الرياح الطقس في الإسكندرية الطقس في أسوان الطقس في الأقصر درجات الحرارة في الصعيد أخبار الطقس اليوم توقعات الأرصاد الجوية الطقس في مصر اليوم درجات الحرارة بالمحافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب اليوم

عيار 21 يهبط 1600 جنيه| انهيار أسعار الذهب في مصر

المشاجرة

تعليم الشرقية تكشف حقيقة تعرض معلمة للاعتداء بسبب رفضها السماح بالغش في الامتحانات

سعر الذهب

نزل 420 جنيهًا .. سعر الذهب يتراجع في تعاملات عصر اليوم الخميس

العداد الكودي

عودة العدادات الكودية إلى نظام الشرائح.. رابط التقديم والخطوات

الذهب

الذهب يهوي 280 جنيهًا لعيار 21.. و4.4% تراجعًا محليًا في الأسواق..ونائب: الملاذ الآمن وقت الأزمات

الأضاحي

بعد انتهاء عيد الأضحى.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار اللحوم والماشية اليوم بالأسواق

الذهب

ارتفع 1520.. صعود سريع في سعر الجنيه الذهب الآن في مصر

قنوات تبث مباريات كأس العالم

اتفرج ببلاش .. قنوات مجانية على النايل سات تبث مباريات كأس العالم 2026

ترشيحاتنا

الهربس

اكتشف أعراض عدوى فيروس الهربس

الأطعمة البرتقالي

ماذا يحدث للجسم عند تناول الأطعمة برتقالية وحمراء اللون

السرطان

نوع خضار رخيص يحمي من السرطان

بالصور

لو عندك مشاكل في النظر أو عينك بتوجعك .. لازم تعرف المادة دى

النظر
النظر
النظر

طريقة عمل مشروب المصايف المنعش.. ليمون ونعناع مع الصودا

طريقة عمل مشروب المصايف المنعش
طريقة عمل مشروب المصايف المنعش
طريقة عمل مشروب المصايف المنعش

أولياء أمور ضربوا بعض .. ننشر مذكرة رئيس لجنة امتحان إعدادية مدرسة الشرقية

جانب من الواقعة
جانب من الواقعة
جانب من الواقعة

شاكيرا وبورنا بوي في افتتاح كأس العالم 2026 .. عرض غنائي يشعل الأجواء

شاكيرا
شاكيرا
شاكيرا

فيديو

الاسرة السورية

استغاثة مصري بعد إصابته بـ45 غرزة بالوجه في مشاجرة مع أسرة سورية.. واتهامات متبادلة

مصطفى قمر

بفكرة غير متوقعة .. مصطفى قمر يظهر في هيئة هيكل عظمي بكليب أنا

السائق

مشهد صادم على دائري المنيب وتهديد بالموت .. سائق تريلا يرقص أثناء القيادة

الاعتداء على معلمة

مفاجأة جديدة في واقعة الاعتداء على معلمة داخل مدرسة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : صراع الذهب والنفوذ في حرب مفتوحة .. السودان بين مطامع الأرض وسنن الاستخلاف

نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: هفضل أحبك أنا.. رثاء في أربعين هاني شاكر

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: إعادة النظر في انتدابات الامتحانات

سيد الضبع

ســيد الضــبع يكتب: بين قصات الشعر الغريبة والملابس الشاذة.. أين الهوية المصرية؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبد الحكيم الطحاوي يكتب: لماذا التراجع الأمريكي عن مواجهة إيران لفتح مضيق هرمز؟

المزيد