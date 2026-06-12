طقس الجمعة 12 يونيو 2026 في مصر .. الأرصاد تعلن الحرارة بالمحافظات

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة 12 يونيو 2026، موضحة استمرار الأجواء الحارة الرطبة على عدد كبير من المحافظات خلال ساعات النهار، مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة على محافظات جنوب البلاد، بالتزامن مع ظهور عدد من الظواهر الجوية المؤثرة التي تستوجب الانتباه، خاصة خلال ساعات الصباح الباكر.

ويحرص ملايين المواطنين يوميًا على متابعة توقعات الطقس ودرجات الحرارة في مختلف المحافظات، لا سيما مع دخول فصل الصيف وارتفاع نسب الرطوبة، الأمر الذي يزيد من الإحساس الفعلي بدرجات الحرارة مقارنة بالقيم المسجلة رسميًا.

واقرأ أيضًا:

حالة الطقس اليوم في القاهرة والمحافظات

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسود اليوم الجمعة طقس حار رطب على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى خلال ساعات النهار، بينما يكون شديد الحرارة على جنوب البلاد.

وأوضحت الهيئة أن الأجواء تتحول خلال ساعات الليل إلى طقس معتدل الحرارة رطب على أغلب الأنحاء، في حين تميل الأجواء إلى الحرارة على مناطق جنوب الصعيد.

وتأتي هذه الأجواء في ظل استمرار تأثير الكتل الهوائية الصيفية التي ترفع درجات الحرارة في عدد من المحافظات، مع تفاوت واضح بين المناطق الساحلية ومحافظات الجنوب.

شبورة مائية على الطرق صباحًا

أشارت الهيئة إلى تكون شبورة مائية خلال ساعات الصباح على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأضافت أن الشبورة قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق، ما يستدعي توخي الحذر أثناء القيادة في الساعات الأولى من الصباح، خاصة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وتعد الشبورة المائية من أبرز الظواهر الجوية المصاحبة لفترات ارتفاع الرطوبة خلال هذه الفترة من العام.

نشاط الرياح في عدد من المناطق

كما توقعت الهيئة نشاطًا للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب البلاد وجنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسهم الرياح في تلطيف الأجواء نسبيًا في بعض المناطق، خاصة خلال فترات المساء، مع استمرار الإحساس بارتفاع درجات الحرارة خلال ساعات النهار.

حالة البحر المتوسط والبحر الأحمر

وفيما يتعلق بحالة الملاحة البحرية، أوضحت الهيئة أن حالة البحر المتوسط ستكون خفيفة إلى معتدلة.

ويتراوح ارتفاع الأمواج في البحر المتوسط من متر إلى متر ونصف المتر، بينما تكون الرياح السطحية شمالية غربية.

أما البحر الأحمر فتكون حالته معتدلة إلى مضطربة.

ويتراوح ارتفاع الأمواج في البحر الأحمر من متر ونصف المتر إلى مترين ونصف المتر، فيما تكون الرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة اليوم في القاهرة ومدن الدلتا

أعلنت الهيئة درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة اليوم في عدد من المحافظات والمدن، وجاءت كالآتي.

القاهرة العظمى 34 والصغرى 23.

العاصمة الجديدة العظمى 34 والصغرى 22.

6 أكتوبر العظمى 35 والصغرى 22.

بنها العظمى 34 والصغرى 23.

دمنهور العظمى 33 والصغرى 22.

وادي النطرون العظمى 34 والصغرى 23.

كفر الشيخ العظمى 33 والصغرى 22.

بلطيم العظمى 32 والصغرى 21.

المنصورة العظمى 33 والصغرى 22.

الزقازيق العظمى 34 والصغرى 23.

شبين الكوم العظمى 33 والصغرى 22.

طنطا العظمى 34 والصغرى 22.

درجات الحرارة في مدن القناة وسيناء

دمياط العظمى 28 والصغرى 23.

بورسعيد العظمى 29 والصغرى 23.

الإسماعيلية العظمى 36 والصغرى 22.

السويس العظمى 36 والصغرى 22.

العريش العظمى 30 والصغرى 19.

رفح العظمى 30 والصغرى 19.

رأس سدر العظمى 38 والصغرى 23.

نخل العظمى 35 والصغرى 16.

كاترين العظمى 29 والصغرى 13.

الطور العظمى 34 والصغرى 25.

طابا العظمى 35 والصغرى 21.

شرم الشيخ العظمى 38 والصغرى 29.

درجات الحرارة على السواحل الشمالية والبحر الأحمر

الإسكندرية العظمى 29 والصغرى 20.

العلمين العظمى 29 والصغرى 21.

مطروح العظمى 27 والصغرى 20.

السلوم العظمى 30 والصغرى 21.

سيوة العظمى 36 والصغرى 22.

رأس غارب العظمى 38 والصغرى 24.

سفاجا العظمى 38 والصغرى 27.

مرسى علم العظمى 39 والصغرى 28.

شلاتين العظمى 41 والصغرى 26.

حلايب العظمى 37 والصغرى 27.

أبو رماد العظمى 41 والصغرى 28.

مرسى حميرة العظمى 40 والصغرى 27.

أبرق العظمى 44 والصغرى 28.

جبل علبة العظمى 45 والصغرى 29.

رأس حدربة العظمى 36 والصغرى 26.

درجات الحرارة في محافظات الصعيد

الفيوم العظمى 36 والصغرى 23.

بني سويف العظمى 36 والصغرى 22.

المنيا العظمى 37 والصغرى 22.

أسيوط العظمى 38 والصغرى 23.

سوهاج العظمى 41 والصغرى 24.

قنا العظمى 43 والصغرى 28.

الأقصر العظمى 43 والصغرى 26.

أسوان العظمى 44 والصغرى 28.

الوادي الجديد العظمى 42 والصغرى 25.

أبو سمبل العظمى 44 والصغرى 27.

جنوب البلاد يسجل أعلى درجات الحرارة

توضح بيانات الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن محافظات جنوب الصعيد تواصل تسجيل أعلى درجات الحرارة على مستوى الجمهورية، حيث تصل العظمى في جبل علبة إلى 45 درجة، بينما تسجل أسوان وأبو سمبل 44 درجة، وتسجل قنا والأقصر 43 درجة.

في المقابل، تشهد المحافظات الساحلية أجواء أقل حرارة نسبيًا، إذ تسجل مطروح 27 درجة والإسكندرية 29 درجة، ما يعكس الفارق المناخي بين شمال البلاد وجنوبها خلال هذه الفترة من العام.