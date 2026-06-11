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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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حالة الطقس اليوم الخميس 11 يونيو 2026.. أجواء حارة ورطوبة مرتفعة وشبورة

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

تشهد البلاد اليوم، الخميس 11 يونيو 2026، طقسًا حارًا ورطبًا على أغلب الأنحاء، وسط ارتفاع ملحوظ في نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بدرجات الحرارة، مع استمرار الشبورة المائية خلال ساعات الصباح الأولى على عدد من الطرق والمحاور الرئيسية.

طقس حار على القاهرة وشديد الحرارة جنوبًا

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل الحرارة ورطب في الصباح الباكر، بينما يكون حارًا ورطبًا نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، وشديد الحرارة على محافظات جنوب الصعيد، في حين يسود طقس معتدل ورطب ليلًا على أغلب المناطق.

وأكدت الهيئة أن ارتفاع نسب الرطوبة يزيد الإحساس بحرارة الطقس عن القيم المسجلة فعليًا بما يتراوح بين درجة ودرجتين مئويتين.

 

شبورة مائية على الطرق صباحًا

وأشارت الأرصاد إلى تكون شبورة مائية خلال الفترة من الرابعة حتى الثامنة صباحًا على مناطق من شمال البلاد والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

ونصحت الهيئة قائدي المركبات بتوخي الحذر أثناء القيادة في ساعات الصباح الباكر بسبب انخفاض الرؤية الأفقية ببعض المناطق.

 

نشاط للرياح وفرص ضعيفة للأمطار

ولفتت الهيئة إلى نشاط الرياح أحيانًا على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وجنوب سيناء بسرعات تتراوح بين 25 و35 كيلومترًا في الساعة وعلى فترات متقطعة.

كما توجد فرص ضعيفة جدًا لسقوط أمطار خفيفة على بعض مناطق السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، إلى جانب فرص لتكون سحب منخفضة قد يصاحبها رذاذ خفيف وغير مؤثر على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى ومدن القناة وجنوب الوجه البحري وشمال الصعيد.

 

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

سجلت القاهرة الكبرى درجة حرارة عظمى 35 درجة مئوية، بينما بلغت 36 درجة في مدن القناة وشمال الصعيد.

وسجلت محافظات جنوب الصعيد أعلى درجات الحرارة، حيث وصلت العظمى إلى 46 درجة مئوية في أسوان، و44 درجة في كل من الأقصر وقنا، في حين تراوحت درجات الحرارة على السواحل الشمالية بين 28 و30 درجة مئوية، ما يوفر أجواء أكثر اعتدالًا مقارنة بباقي المحافظات.

 

تحذيرات ونصائح للمواطنين

ينصح خبراء الأرصاد بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الظهيرة، والإكثار من شرب المياه والسوائل، خاصة في المحافظات الجنوبية التي تشهد موجة شديدة الحرارة، مع ضرورة متابعة النشرات الجوية بشكل مستمر لمعرفة أي مستجدات في حالة الطقس.

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