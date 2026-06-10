قبل الخروج من المنزل.. الأرصاد تعلن حالة الطقس غدًا وتحذر من الرطوبة العالية

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية (الإدارة العامة للتنبؤات والإنذار المبكر) عن تفاصيل الظواهر الجوية المتوقعة ليوم غدٍ الخميس، الموافق 11 يونيو 2026، محذرة المواطنين من ارتفاع نسب الرطوبة وظهور شبورة مائية قد تكون كثيفة على بعض الطرق.

طقس حار رطب نهاراً ومائل للحرارة جنوباً ليلاً

وأوضحت الهيئة في بيانها أنه من المتوقع أن يسود طقس معتدل الحرارة رطب في الصباح الباكر، ليتحول إلى حار رطب نهاراً على شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى. بينما يصبح الطقس شديد الحرارة على جنوب البلاد.

أما خلال فترات الليل، فيسود طقس معتدل الحرارة رطب على أغلب الأنحاء، في حين يكون مائلاً للحرارة على مناطق جنوب الصعيد. وأشارت الأرصاد إلى أن ارتفاع نسب الرطوبة يؤدي إلى زيادة الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل، بقيم تتراوح ما بين درجة إلى درجتين مئويتين.

شبورة كثيفة وأمطار خفيفة متوقعة

وحذرت الأرصاد قائدي المركبات من شبورة مائية كثيفة أحياناً في الفترة من الساعة 4 إلى 8 صباحاً، على بعض الطرق المؤدية من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، ومدن القناة، ووسط سيناء، وشمال الصعيد.

كما رصدت التنبؤات نشاطاً للرياح أحياناً على فترات متقطعة في مناطق من القاهرة الكبرى، وشمال الصعيد، وجنوب سيناء، تتراوح سرعتها ما بين 25 إلى 35 كيلومتراً في الساعة.

وفي مفاجأة الطقس، أشارت الهيئة إلى وجود فرص ضعيفة جداً لأمطار خفيفة بنسبة حدوث تصل إلى 20% تقريباً، على مناطق من محافظات السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة. وتصاحب ذلك فرص ضعيفة لتكون بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحري، والقاهرة الكبرى، ومدن القناة، وشمال الصعيد، مما قد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

درجات الحرارة المتوقعة غداً الخميس:

وفقاً لبيان الهيئة، تأتي درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة على النحو التالي:

القاهرة الكبرى: العظمى 35 درجة، والصغرى 23 درجة مئوية.

الوجه البحري: العظمى 34 درجة، والصغرى 22 درجة مئوية.

شمال الصعيد: العظمى 37 درجة، والصغرى 22 درجة مئوية.

جنوب الصعيد: العظمى 44 درجة، والصغرى 27 درجة مئوية.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 29 درجة، والصغرى 21 درجة مئوية.

السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 30 درجة، والصغرى 20 درجة مئوية.

وفي ختام بيانها، أهابت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بالجهات المعنية والمواطنين ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة، مؤكدة أن التحديثات تتم بصفة مستمرة وفقاً لآخر إصدارات خرائط الطقس.