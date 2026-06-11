الأرصاد: طقس حار رطب غدًا الجمعة.. وشبورة صباحية ونشاط للرياح على بعض المناطق

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس المتوقعة غدًا الجمعة 12 يونيو 2026، حيث يسود طقس معتدل الحرارة رطب في الصباح الباكر، حار رطب نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، بينما يميل للاعتدال ليلًا على أغلب الأنحاء ويصبح مائلًا للحرارة على جنوب الصعيد.

وأشارت الهيئة إلى وجود تفاوت في درجات الحرارة بين مختلف المناطق، حيث تسجل القاهرة الكبرى 33 درجة للعظمى و23 للصغرى، والوجه البحري 33 للعظمى و22 للصغرى، والسواحل الشمالية الغربية 29 للعظمى و20 للصغرى، والشرقية 30 للعظمى و20 للصغرى.

وفي جنوب البلاد، تبلغ درجات الحرارة في شمال الصعيد 37 للعظمى و23 للصغرى، بينما تصل في جنوب الصعيد إلى 43 درجة للعظمى و27 للصغرى.

كما حذرت الأرصاد من تكوّن شبورة مائية في الفترة من الرابعة حتى الثامنة صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية.

وأضافت الهيئة أن هناك نشاطًا للرياح أحيانًا بسرعة تتراوح بين 25 و35 كم/س على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة.

كما توجد فرص ضعيفة لسقوط رذاذ خفيف غير مؤثر نتيجة ظهور سحب منخفضة على بعض مناطق جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد.

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أهمية اتخاذ الاستعدادات اللازمة لمواجهة تأثيرات الطقس، خاصة مع ارتفاع نسب الرطوبة التي تزيد الإحساس بدرجات الحرارة بقيم تتراوح بين درجة ودرجتين في الظل، مشددة على ضرورة متابعة التحديثات الدورية لحالة الطقس