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طقس الجمعة 12 يونيو 2026.. الأرصاد تعلن درجات الحرارة بالمحافظات
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

طقس الجمعة 12 يونيو 2026.. الأرصاد تعلن درجات الحرارة بالمحافظات

طقس الجمعة 12 يونيو 2026.. الأرصاد تعلن درجات الحرارة بالمحافظات
طقس الجمعة 12 يونيو 2026.. الأرصاد تعلن درجات الحرارة بالمحافظات
عبد الفتاح تركي

طقس الجمعة 12 يونيو 2026 .. كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس المتوقعة غدًا الجمعة 12 يونيو 2026، موضحة أن البلاد ستشهد أجواءً متنوعة بين الاعتدال والحرارة المرتفعة وفقًا للموقع الجغرافي، مع استمرار تأثير نسب الرطوبة المرتفعة على الإحساس الفعلي بدرجات الحرارة، إلى جانب ظهور بعض الظواهر الجوية التي تستدعي الانتباه خلال ساعات الصباح الباكر.

وتحظى توقعات الطقس باهتمام واسع من المواطنين، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، حيث يحرص كثيرون على متابعة النشرات الجوية اليومية لمعرفة حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة قبل التخطيط للأنشطة اليومية أو السفر بين المحافظات.

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حالة الطقس غدًا الجمعة في القاهرة والمحافظات

أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن حالة الطقس غدًا الجمعة ستكون معتدلة الحرارة ورطبة خلال ساعات الصباح الباكر، بينما يسود طقس حار رطب نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى.

وأضافت الهيئة أن الأجواء ستكون شديدة الحرارة على جنوب البلاد خلال ساعات النهار، في حين تميل درجات الحرارة إلى الاعتدال ليلًا مع استمرار الرطوبة على أغلب الأنحاء، بينما تكون الأجواء مائلة للحرارة على مناطق جنوب الصعيد.

وأشارت إلى أن ارتفاع نسب الرطوبة سيؤدي إلى زيادة الإحساس بحرارة الطقس مقارنة بدرجات الحرارة المسجلة في الظل، بقيم تتراوح من درجة إلى درجتين، وهو ما يجعل الشعور بالحرارة أكبر من القيم المعلنة في بعض المناطق.

ارتفاع الرطوبة يزيد الإحساس بالحرارة

أكدت الهيئة أن نسب الرطوبة المرتفعة ستظل من أبرز السمات الجوية المؤثرة خلال طقس الجمعة، حيث تؤدي إلى زيادة الشعور بحرارة الأجواء خاصة خلال فترات النهار.

حال الطقس اليوم

ويأتي ذلك في الوقت الذي تسجل فيه درجات الحرارة مستويات مرتفعة على عدد من المحافظات، لا سيما محافظات جنوب الصعيد التي تشهد أجواء شديدة الحرارة خلال ساعات الذروة.

وتسهم الرطوبة المرتفعة في تقليل الإحساس بحركة الهواء، ما يجعل درجات الحرارة المحسوسة أعلى من القيم الفعلية المسجلة في الظل.

شبورة مائية على الطرق صباحًا

ومن الظواهر الجوية المتوقعة أيضًا، انتشار شبورة مائية خلال الفترة الممتدة من الساعة الرابعة صباحًا وحتى الساعة الثامنة صباحًا.

وأوضحت الهيئة أن الشبورة المائية ستظهر على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

كما لفتت إلى أن الشبورة قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق، وهو ما يتطلب توخي الحذر أثناء القيادة خلال ساعات الصباح الأولى، خاصة على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية.

حالة الطقس غدا

نشاط للرياح على عدد من المناطق

أشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى نشاط الرياح أحيانًا على عدد من المناطق المختلفة.

وتتراوح سرعة الرياح بين 25 و35 كيلومترًا في الساعة على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وجنوب الصعيد وجنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر، وذلك على فترات متقطعة خلال اليوم.

ومن المتوقع أن تسهم حركة الرياح في تلطيف الأجواء نسبيًا ببعض المناطق خلال فترات نشاطها، خاصة خلال ساعات المساء.

فرص أمطار ضعيفة ورذاذ خفيف

كما كشفت الهيئة عن فرص لسقوط أمطار ضعيفة نتيجة تكون بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد.

نصائح لحماية سيارتك من الطقس الحار

وأضافت أن هذه السحب قد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق، دون أن يؤدي ذلك إلى أي تأثيرات ملحوظة على الأنشطة اليومية أو حركة المواطنين.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا الجمعة 12 يونيو 2026

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة غدًا في عدد من المحافظات، وجاءت على النحو الآتي.

القاهرة: العظمى 34 درجة، والصغرى 23 درجة.

الإسكندرية: العظمى 29 درجة، والصغرى 20 درجة.

مطروح: العظمى 27 درجة، والصغرى 20 درجة.

سوهاج: العظمى 41 درجة، والصغرى 24 درجة.

قنا: العظمى 43 درجة، والصغرى 28 درجة.

أسوان: العظمى 44 درجة، والصغرى 28 درجة.

تباين واضح بين شمال وجنوب البلاد

تعكس درجات الحرارة المعلنة وجود تباين واضح بين محافظات شمال البلاد ومحافظات الجنوب، حيث تسجل المناطق الساحلية درجات حرارة أقل نسبيًا مقارنة بمحافظات الصعيد.

وتواصل محافظات جنوب الصعيد تسجيل أعلى درجات الحرارة المتوقعة، إذ تصل العظمى في أسوان إلى 44 درجة، بينما تسجل قنا 43 درجة، في حين تبلغ العظمى في سوهاج 41 درجة.

حالة الطقس اليوم

أما المحافظات الشمالية فتشهد أجواء أقل حرارة نسبيًا، حيث تسجل الإسكندرية 29 درجة ومطروح 27 درجة، بينما تسجل القاهرة الكبرى 34 درجة.

وتدعو الهيئة المواطنين إلى متابعة النشرات الجوية الرسمية بشكل مستمر للاطلاع على آخر التحديثات المتعلقة بحالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة خلال الأيام المقبلة.

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