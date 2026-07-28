الغمري : جماعة الإخوان الإرهابية لا تستطيع رفض أي أمر من الموساد الإسرائيلي

أكد الإعلامي والباحث حسام الغمري، أن عناصر جماعة الإخوان الإرهابية ينفذون أوامر نتنياهو وحكومته، وخلال أيام تحل ذكرى تظاهر عناصر الإخوان امام السفارة المصثرية في تل أبيب.



وقال حسام الغمري في حواره على قناة " الحياة"، :" عناصر جماعة الإخوان الإرهابية لا تستطيع رفض أي أمر من الموساد الإسرائيلي ".

وتابع حسام الغمري :"جماعة الإخوان الإرهابية باعت نفسها لإسرائيل التي تريد تفتيت الدول الكبرى في منظقة الشرق الأوسط".

واكمل حسام الغمري :"كلما اقترب موعد الانتخابات داخل إسرائيل كلما زادت تفعيل دور جماعة الإخوان الإرهابية لإشعال الحرائق في المنطقة ".

ولفت حسام الغمري :" نتنياهو يقوم بالتسويق للداخل الإسرائيلي بأنه يحمل مشروع إسرائيل الكبرى وهيمنة إسرائيل على المنطقة ".

