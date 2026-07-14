التكريم الرئاسي للفراعنة والسجادة الحمراء.. حسام الغمري يفضح مخططا إخوانيا لتشويه إنجازات الجمهورية الجديدة

أكد الإعلامي والباحث السياسي حسام الغمري، أن الإخوان روجوا إلى فيلم "السجادة الحمراء" ومنع لاعبي المنتخب من لمس السجادة الحمراء أثناء تكريم الرئيس وهذا أمر لم يحدث إطلاقا.

وقال حسام الغمري في حواره في برنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة"، :" الإخوان سعوا إلى تشويه الرسائل الحقيقية من وراء استقبال وتكريم لاعبي المنتخب ".



وتابع حسام الغمري :" عندما طرحت رئاسة الجمهورية فيديو التكريم ظهر وقوف لاعبي المنتخب على السجادة الحمراء بما يكذب مخططات الجماعة الإرهابية ".



وأكمل حسام الغمري :" الاحتفال بالمنتخب الوطني في العلمين له رسالة سياسية بأن مصر حولت العلمين من حقل ألغام إلى مدينة جديدة متطورة ذكية ".

ولفت حسام الغمري :" الإخوان اشتغلوا على إسكريبت واحد للمتاجرة بمشاعر المشجع المصري ويحاول التقليل من إنجاز منتخب مصر في المونديال ".