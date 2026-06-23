حسام الغمري: الإخوان بيكرهوا حسام حسن.. وحضور المصريين لمباريات المنتخب بالمونديال أسقط تحركات الجماعة الإرهابية

أكد الإعلامي والباحث السياسي حسام الغمري، أن تشجيع المصريين للمنتخب الوطني في الولايات المتحدة الامريكية يعكس قوة مصر الناعمة .



وقال حسام الغمري في حواره مع الإعلامية لبنى عسل في برنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة"، :" الإخوان بيكرهوا حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر وجزء كبير من الحملات التي يتم شنها ضد حسام حسن يديرها جماعة الإخوان الإرهابية ".



وتابع حسام الغمري :" حسام حسن لديه القدرة على استنفار الجين المصري الوطني وإحياء روح الانتماء للوطن ".



واكمل حسام الغمري :" تحضر الشعب المصري والحضور الكثيف لتشجيع منتخب مصر في الولايات المتحدة أسقط تحركات الإخوان في الخارج ".

ولفت حسام الغمري :" المواطن المصري الذي يتحرك بآلاف الأميال لتشجيع المنتخب الوطني تأكيد على زيادة معدلات الانتماء للوطن "، مضيفا:" المصري في الخارج بيحب مصر وحب المصريين في الخارج للوطن أحبط كل مخططات الإخوان والإخوان في صدمة كبيرة ".

وتابع حسام الغمري:" هناك فرحة عربية كبيرة بفوز منتخب مصر على نيوزيلندا في كأس العالم ومصر بتحب أشقاؤها العرب والعكس صحيح ".