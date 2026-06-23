أكد الإعلامي والباحث السياسي حسام الغمري، أن جماعة الإخوان الإرهابية كانت تحضر إلى اغتيال الشخصية المصرية في فترة حكمها لمصر.



وقال حسام الغمري في حواره مع الإعلامية لبنى عسل في برنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة"، :" الإخوان كانوا يسعون لاستبدال القومية المصرية بأممية التنظيم الإرهابي للإخوان ".

وتابع حسام الغمري :" عبقرية الشخصية المصرية أنها استطاعت أن تصهر كل العصور المختلفة وانتجت هوية مصرية وطنية موحدة ممتدة عبر آلاف السنين ".

واكمل حسام الغمري :" الإخوان كانوا يسعون إلى استبدال الهوية المصرية بهوية إخوانية إرهابية "، مضيفا:" الإسلام لا علاقة له بفكر جماعة الإخوان الإرهابية ".



ولفت حسام الغمري :" جماعة الإخوان الإرهابية كانت تسعى إلى ضرب العقيدة القتالية للجيش المصري لكنها فشلت فشلا ذريعا ".