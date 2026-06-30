حسام الغمري: ثورة 30 يونيو أنقذت هوية الدولة المصرية.. وهي عيد الدفاع عن مصر

علق الإعلامي والباحث السياسي حسام الغمري، على ذكرى ثورة 30 يونيو، قائلا:" كلما مرت السنوات نكتشف مدى عمق وتأثير ثورة 30 يونيو في تغيير موازين القوى في الإقليم".

وقال حسام الغمري في حواره مع الإعلامي محمد شردي في برنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة"، :" ذكرى ثورة 30 يونيو تعتبر عيد الدفاع عن الدولة المصرية ".



وأضاف :" ثورة 30 يونيو تعتبر توأم لثورة 1919 التي خرجت ضد المحتل "، مضيفا:" ثورة 30 يونيو كانت ضد مشروع الفوضى وأجيال جديدة من الحروب في مصر وضد احتلال ناعم لمصر ".

ولفت الغمري :" الجماعة الإخوانية هي الذراع الرخيص أخلاقيًا ووطنيًا لأجندات خارجية ".



وتابع حسام الغمري :" ثورة 30 يونيو عكفت على إنقاذ هوية الدولة المصرية "، مضيفا:" الإخوان عكفوا على جعل مصر جزء من أجندة التنظيم الدولي للجماعة

