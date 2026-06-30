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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

محمد شردي: ثورة 30 يونيو علمت على الإخوان والأمريكان.. وإحنا كنا ضد نظام حاول تغيير هوية مصر

محمد شردي
محمد شردي
هاني حسين

علق الإعلامي محمد مصطفى شردي، على ذكرى ثورة 30 يونيو ، قائلا:"   إحنا كنا خايفين على مصر وحضارتها وتاريخها وهويتها".


وقال  محمد شردي في برنامجه " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة"، :"   الإخوان كانوا يريدون هدم أسس وتاريخ وهوية ومستقبل الدولة المصرية ".

وتابع محمد شردي :"  قبل ثورة 30 يونيو مصر اتخطفت مننا من قبل الإخوان وإحنا كنا ضد نظام حاول فرض نفسه علينا وحاول تغيير هوية مصر ".

واكمل محمد شردي :"  كان هناك شحن معنوي ضد المسيحيين في مصر في سنة حكم الإخوان "، مضيفا:"  الحمد لله إن الإخوان اتكشفوا وهما اتكشفوا بغبائهم قدام العالم كله ".

ولفت محمد شردي :"  عام حكم الإخوان خرج شعب مصر كله في الشوارع كي يثور ضد الإخوان في كافة المحافظات  وثورة 30 يونيو علمت على الإخوان والأمريكان ". 
 

شردي محمد شردي الاخوان 30 يونيو اخبار التوك شو

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