محمد شردي: ثورة 30 يونيو علمت على الإخوان والأمريكان.. وإحنا كنا ضد نظام حاول تغيير هوية مصر

علق الإعلامي محمد مصطفى شردي، على ذكرى ثورة 30 يونيو ، قائلا:" إحنا كنا خايفين على مصر وحضارتها وتاريخها وهويتها".



وقال محمد شردي في برنامجه " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة"، :" الإخوان كانوا يريدون هدم أسس وتاريخ وهوية ومستقبل الدولة المصرية ".

وتابع محمد شردي :" قبل ثورة 30 يونيو مصر اتخطفت مننا من قبل الإخوان وإحنا كنا ضد نظام حاول فرض نفسه علينا وحاول تغيير هوية مصر ".

واكمل محمد شردي :" كان هناك شحن معنوي ضد المسيحيين في مصر في سنة حكم الإخوان "، مضيفا:" الحمد لله إن الإخوان اتكشفوا وهما اتكشفوا بغبائهم قدام العالم كله ".

ولفت محمد شردي :" عام حكم الإخوان خرج شعب مصر كله في الشوارع كي يثور ضد الإخوان في كافة المحافظات وثورة 30 يونيو علمت على الإخوان والأمريكان ".

