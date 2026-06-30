قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
"ما لحقتش أتهنى بيها"| عريس جديد يفاجأ بسرقة منزله بعد غياب يومين.. اختفاء ذهب وأموال ومقتنيات ثمينة
هل يجب إيقاف القرآن عند النوم؟.. أمين الإفتاء يجيب
قرب الـ 49.. انخفاض سعر صرف الدولار ختام تعاملات اليوم الثلاثاء
الأرصاد: غدا طقس شديد الحرارة رطب نهارا والعظمى بالقاهرة 37
خسائر فادحة للدعم السريع.. الجيش السوداني يكشف عن انتصارات ميدانية في 5 محاور
خبر صادم.. مرسيدس تطلب من الموظفين العمل بالمجان
أسد جبل الحلال| قصة استشهاد العميد أحمد الجعفري.. فيديو
كتمة الصيف.. لماذا نشعر بحرارة أعلى من المعلنة في النشرات الجوية؟
محافظ القاهرة يعتمد جدول امتحانات الدور الثانى 2025 - 2026
هليكوبتر تحسم المشهد.. درع الدوري التنزاني يحلّق بين ملعبي يانج أفريكانز وسيمبا على طريقة الزمالك
هليكوبتر تحسم المشهد .. درع الدوري التنزاني يحلّق بين ملعبي يانج أفريكانز وسيمبا على طريقة الزمالك
وزير البترول يبحث مع رئيس دانة غاز الإماراتية خطط زيادة الإنتاج من حقول الدلتا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

نبيل العطار: ثورة 30 يونيو أنقذت الدولة المصرية ورسخت دعائم الجمهورية الجديدة

النائب نبيل العطار
النائب نبيل العطار
محمد الشعراوي

أكد النائب نبيل العطار، عضو مجلس النواب، أن ثورة 30 يونيو ستظل علامة فارقة في تاريخ الدولة المصرية، بعدما نجح الشعب المصري بإرادته الحرة في استعادة وطنه، والحفاظ على مؤسسات الدولة، ورفض محاولات اختطافها، لتبدأ مرحلة جديدة عنوانها الأمن والاستقرار والتنمية.

وقال العطار، في بيان له بمناسبة الذكرى الثالثة عشرة لثورة 30 يونيو، إن هذه المناسبة الوطنية الخالدة تجسد وحدة الشعب المصري ووعيه، وقدرته على مواجهة التحديات والحفاظ على هوية الدولة، مشيرًا إلى أن ما تحقق خلال السنوات الماضية يؤكد أن الثورة كانت نقطة انطلاق حقيقية نحو بناء الجمهورية الجديدة.

وأضاف عضو مجلس النواب أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تحمل مسؤولية وطنية كبيرة في مرحلة دقيقة من تاريخ البلاد، وانحاز لإرادة الشعب المصري، وهو ما أسهم في الحفاظ على الدولة ومؤسساتها، وتهيئة المناخ لإطلاق مشروعات قومية وتنموية غير مسبوقة في مختلف القطاعات.

دور القوات المسلحة المصرية الوطني

وأشاد العطار بالدور الوطني الذي قامت به القوات المسلحة المصرية، مؤكدًا أنها كانت ولا تزال الحصن المنيع للوطن، كما ثمن جهود رجال الشرطة في ترسيخ الأمن والاستقرار ومواجهة مختلف التحديات، بما ساهم في توفير بيئة آمنة لاستكمال مسيرة البناء والتنمية.

وأشار إلى أن الإنجازات التي شهدتها مصر في مجالات البنية التحتية، والطرق، والإسكان، والطاقة، والاستثمار، تعكس حجم التحول الذي شهدته الدولة منذ ثورة 30 يونيو، مؤكدًا أن الحفاظ على هذه المكتسبات يتطلب استمرار التكاتف الوطني والعمل المشترك.

واختتم النائب نبيل العطار بيانه بالتأكيد على أن ذكرى 30 يونيو تمثل مناسبة لتجديد العهد على مواصلة العمل من أجل رفعة الوطن، داعيًا الله أن يحفظ مصر قيادةً وشعبًا وجيشًا وشرطة، وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار، ويواصل مسيرة التنمية والازدهار.

النائب نبيل العطار مجلس النواب ثورة 30 يونيو نبيل العطار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

حقيقة إحالة واضع امتحان عربي الثانوية العامة للتحقيق بعد شكاوى الطلاب| التعليم توضح

أرشيفية

بلاغ اختطاف طائرة ركاب.. حالة استنفار في سلاح الجو الإسرائيلي وأزمة خطيرة بسبب رحلة وارسو

وزير العمل خلال زيارته أحد المصابين

وزير العمل يزور مصابي حادث مشروع القطار السريع ويوجه بتقديم كافة أوجه الرعاية

هل يتغير سعر رغيف الخبز؟ التموين تحسم الجدل وتؤجل تطبيق "الخصم المباشر"

بعد تحركات التموين الأخيرة.. مفاجأة بشأن رغيف العيش المدعم

أعلى عائد وأفضل شهادة ادخار متاحة اليوم في البنوك

البنوك تتنافس على طرح أعلى عائد لشهادات الادخار في 30 يونيو .. تعرف على أفضل الشهادات

اعراض السرطان في الجسم

أعراض السرطان في الجسم .. 10 علامات تنذرك بالمرض الخبيث

اسعار الذهب اليوم الثلاثاء

عيار 21 الآن.. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 30 يونيو بعد الهبوط

خبز التموين

سعر رغيف الخبز أول يوليو 2026 رسميا .. التموين تحسم الجدل

ترشيحاتنا

محمد شردي

محمد شردي: ثورة 30 يونيو علمت على الإخوان والأمريكان.. وإحنا كنا ضد نظام حاول تغيير هوية مصر

مفيدة شيحة

مفيدة شيحة تهنئ المغرب بالتأهل لدور الـ16 بكأس العالم: صنعوا فرحة عربية كبيرة

مفيدة شيحة

مفيدة شيحة تهنئ الشعب بذكرى 30 يونيو: يوم فارق في تاريخ الوطن

بالصور

علاج رائحة الفم الكريهة الناتجة عن التهاب الجيوب الأنفية

طرق علاج رائحة الفم الكريهة بسبب التهاب الجيوب الأنفية
طرق علاج رائحة الفم الكريهة بسبب التهاب الجيوب الأنفية
طرق علاج رائحة الفم الكريهة بسبب التهاب الجيوب الأنفية

احذر.. الإفراط في تناول هذا الطعام يزيد التهاب الأمعاء

اللحوم الحمراء قد تزيد الالتهاب
اللحوم الحمراء قد تزيد الالتهاب
اللحوم الحمراء قد تزيد الالتهاب

طريقة عمل برجر الحبة الكاملة.. وصفة صحية غنية بالألياف والبروتين

طريقة عمل برجر الحبة الكاملة
طريقة عمل برجر الحبة الكاملة
طريقة عمل برجر الحبة الكاملة

رغم استخدامه يوميًا.. خبيرة تجميل تكشف أخطاء تجعل واقي الشمس بلا فائدة

واقي الشمس
واقي الشمس
واقي الشمس

فيديو

أبو

“تعالى وانا اقولك” .. "أبو" يغني للاعبي المنتخب

الشهيد عميد أح أحمد الجعفري

أسد جبل الحلال| قصة استشهاد العميد أحمد الجعفري.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود عشيش

محمود عشيش يكتب: ذكرى 30 يونيو.. حكاية وطن وإرادة شعب

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: من صخب الشارع إلى صمت الغرفة.. بطل جديد للسينما المصرية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: شروخٌ في مِرآة الطفولة

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: وكأنه موت ديجيتال

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب : الاحتفاء بـ 13 عاما على ثورة 30 يونيو المجيدة

المزيد