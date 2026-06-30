نبيل العطار: ثورة 30 يونيو أنقذت الدولة المصرية ورسخت دعائم الجمهورية الجديدة

أكد النائب نبيل العطار، عضو مجلس النواب، أن ثورة 30 يونيو ستظل علامة فارقة في تاريخ الدولة المصرية، بعدما نجح الشعب المصري بإرادته الحرة في استعادة وطنه، والحفاظ على مؤسسات الدولة، ورفض محاولات اختطافها، لتبدأ مرحلة جديدة عنوانها الأمن والاستقرار والتنمية.

وقال العطار، في بيان له بمناسبة الذكرى الثالثة عشرة لثورة 30 يونيو، إن هذه المناسبة الوطنية الخالدة تجسد وحدة الشعب المصري ووعيه، وقدرته على مواجهة التحديات والحفاظ على هوية الدولة، مشيرًا إلى أن ما تحقق خلال السنوات الماضية يؤكد أن الثورة كانت نقطة انطلاق حقيقية نحو بناء الجمهورية الجديدة.

وأضاف عضو مجلس النواب أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تحمل مسؤولية وطنية كبيرة في مرحلة دقيقة من تاريخ البلاد، وانحاز لإرادة الشعب المصري، وهو ما أسهم في الحفاظ على الدولة ومؤسساتها، وتهيئة المناخ لإطلاق مشروعات قومية وتنموية غير مسبوقة في مختلف القطاعات.

دور القوات المسلحة المصرية الوطني

وأشاد العطار بالدور الوطني الذي قامت به القوات المسلحة المصرية، مؤكدًا أنها كانت ولا تزال الحصن المنيع للوطن، كما ثمن جهود رجال الشرطة في ترسيخ الأمن والاستقرار ومواجهة مختلف التحديات، بما ساهم في توفير بيئة آمنة لاستكمال مسيرة البناء والتنمية.

وأشار إلى أن الإنجازات التي شهدتها مصر في مجالات البنية التحتية، والطرق، والإسكان، والطاقة، والاستثمار، تعكس حجم التحول الذي شهدته الدولة منذ ثورة 30 يونيو، مؤكدًا أن الحفاظ على هذه المكتسبات يتطلب استمرار التكاتف الوطني والعمل المشترك.

واختتم النائب نبيل العطار بيانه بالتأكيد على أن ذكرى 30 يونيو تمثل مناسبة لتجديد العهد على مواصلة العمل من أجل رفعة الوطن، داعيًا الله أن يحفظ مصر قيادةً وشعبًا وجيشًا وشرطة، وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار، ويواصل مسيرة التنمية والازدهار.