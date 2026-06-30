البرلمان العربي يفتح ملف جرائم الاحتلال.. وخطة لتحرك دولي عاجل

استعرض البرلمان العربي، خلال جلسته العامة المنعقدة بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة، تقرير لجنة فلسطين، الذي تضمن أبرز الجهود والتحركات البرلمانية الهادفة إلى دعم القضية الفلسطينية والدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وأكد التقرير مواصلة البرلمان العربي جهوده لنصرة القضية الفلسطينية، باعتبارها القضية المركزية للأمة العربية، من خلال تحركاته على المستويين العربي والدولي، مشيرًا إلى إقرار مشروع قرار بشأن الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بعد إدخال عدد من التعديلات والإضافات عليه خلال الجلسة العامة.

وشدد القرار على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على أرضه المحتلة، مع استمرار التحرك البرلماني العربي في مختلف المحافل الإقليمية والدولية لدعم الحقوق الفلسطينية، وفق خطة عمل وبرامج زمنية محددة.

مطالب بمحاسبة الاحتلال على جرائمه

كما أكد الدعم الكامل للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حق العودة، وتقرير المصير، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، داعيًا إلى إطلاق خطة عربية ودولية لمحاسبة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها بحق الفلسطينيين.

ودعا القرار البرلمانات العربية والإقليمية والدولية إلى استحداث لجنة دائمة لتعزيز الحضور البرلماني للقضية الفلسطينية في مختلف المحافل، بما يضمن إبقاءها في صدارة الأولويات العربية والدولية، كما طالب الاتحاد البرلماني الدولي باتخاذ إجراءات دولية حازمة ضد الاحتلال الإسرائيلي، وكشف ممارساته من استيطان وضم وتهجير، وما يرتكبه من جرائم حرب بحق الشعب الفلسطيني.

وتضمن القرار إعداد ملفات قانونية وبرلمانية لملاحقة المسؤولين الإسرائيليين المتورطين في جرائم الحرب والإبادة الجماعية، إلى جانب مطالبة المجتمع الدولي باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني.

وأكد التقرير، في ختامه، أهمية الإسراع في التحرك البرلماني العربي والدولي لحشد موقف موحد يطالب بوقف العدوان، ومحاسبة الاحتلال الإسرائيلي، وإنصاف الشعب الفلسطيني، وضمان حصوله على حقوقه المشروعة وفقًا للقانون الدولي.