البرلمان العربي يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو

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هنأ البرلمان العربي اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي وحكومة مصر وشعبها بمناسبة ذكرى ثورة الثلاثين من يونيو التي مثلت علامة فارقة في مسيرة الدولة المصرية الحديثة.

جاء ذلك في كلمة رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي في افتتاح الجلسة الثالثة من دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الرابع للبرلمان العربي التي انطلقت اليوم بمقر الجامعة العربية.

وقال اليماحي "‏يصادف عقد جلسة البرلمان العربي اليوم الثلاثين من يونيو، وهي مناسبة عزيزة على جمهورية مصر العربية، ونتقدم فيها باسم البرلمان العربي إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وحكومة مصر وشعبها بخالص التهنئة وأطيب الأمنيات".

وأضاف رئيس البرلمان العربي قائلاً "لقد مثلت ثورة 30 يونيو علامة فارقة في مسيرة الدولة المصرية الحديثة من خلال إعادة ترسيخ دعائم الدولة الوطنية وأطلقت مسيرة التنمية ودعائم الجمهورية الجديدة وعززت الدور المحوري لمصر في قضايا أمتها العربية والأمن القومي العربي وترسيخ مسيرة العمل العربي المشترك.