ملفات عالقة تنتظر الحل.. البرلمان العربي يعقد جلسته العامة بالقاهرة

يعقد البرلمان العربي، مساء اليوم الثلاثاء، جلسته العامة بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة، برئاسة محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، لمناقشة واعتماد عدد من مشروعات القرارات والتوصيات المتعلقة بالقضايا السياسية والاقتصادية والتشريعية والاجتماعية التي تمثل أولوية على الساحة العربية.

وتأتي الجلسة في ختام أسبوع من الاجتماعات المكثفة، بدأ باجتماع تحضيري، أعقبه انعقاد اجتماعات اللجان الدائمة الأربع، التي ناقشت حزمة من الملفات والقضايا العربية المهمة، تمهيدًا لرفع توصياتها إلى الجلسة العامة لاعتمادها.

فقد ناقشت لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في العالم العربي، ومشروع رؤية برلمانية عربية لتفعيل الدبلوماسية البرلمانية الوقائية، إلى جانب مشروع تقرير الحالة السياسية في العالم العربي لعام 2025.

البرلمان العربي يعقد جلسته العامة

وبحثت لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية مشروع الدليل البرلماني في مجال الذكاء الاصطناعي، ومشروع اللائحة التنفيذية للقانون العربي الاسترشادي للذكاء الاصطناعي، وخطة دعم الاقتصاد الفلسطيني، والتحضيرات الخاصة بمؤتمر دعم الاقتصاد الأزرق في الدول العربية، فضلًا عن عدد من الموضوعات المالية والإدارية.

كما استعرضت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان مشروع رؤية برلمانية عربية لحماية المستهلك في ظل العولمة، ومشروع تقرير حالة حقوق الإنسان في العالم العربي لعام 2025، إضافة إلى مذكرة الأمانة العامة بشأن تداعيات التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة الأميركية وكيان الاحتلال الإسرائيلي والجمهورية الإسلامية الإيرانية على منظومة حقوق الإنسان في الدول العربية.

وناقشت لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب مشروع وثيقة استرشادية لتعزيز دور الفنون في تحقيق الأمن الإنساني، ومشروع قانون عربي استرشادي لتعزيز الصحة النفسية في المؤسسات التعليمية، ومستجدات تطوير التعليم الإلكتروني، والتحديات التي تواجه تنفيذ خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 في المنطقة العربية، والدور البرلماني العربي في دعم تنفيذها.

ومن المنتظر أن تعتمد الجلسة العامة، التي تُعقد مساء اليوم، ما انتهت إليه اللجان من توصيات وقرارات بشأن مختلف البنود المدرجة على جدول الأعمال، تمهيدًا لإصدارها في صورتها النهائية.