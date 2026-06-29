لجان البرلمان العربي تبحث تداعيات التصعيد العسكري إنسانيا على المنطقة

عقدت اللجان الدائمة الأربع بالبرلمان العربي، اجتماعاتها بالقاهرة، برئاسة محمد بن احمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، وذلك في إطار التحضير للجلسة العامة للبرلمان المقرر عقدها غدا الثلاثاء بمقر جامعة الدول العربية، لمناقشة عدد من مشروعات القرارات والتوصيات المتعلقة بالقضايا السياسية والاقتصادية والتشريعية والاجتماعية ذات الأولوية على الساحة العربية.

وناقشت لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في العالم العربي، ومشروع رؤية برلمانية عربية لتفعيل الدبلوماسية البرلمانية الوقائية، إلى جانب مشروع تقرير الحالة السياسية في العالم العربي لعام 2025.

تداعيات الصراع العسكري على المنطقة

كما ناقشت لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية مشروع الدليل البرلماني في مجال الذكاء الاصطناعي، ومشروع لائحة تنفيذية للقانون العربي الاسترشادي للذكاء الاصطناعي، وخطة دعم الاقتصاد الفلسطيني، والتحضيرات الخاصة بمؤتمر دعم الاقتصاد الأزرق في الدول العربية، فضلاً عن عدد من الموضوعات المالية والإدارية.

فيما استعرضت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان مشروع رؤية برلمانية عربية لحماية المستهلك في ظل العولمة، ومشروع تقرير حالة حقوق الإنسان في العالم العربي لعام 2025، إلى جانب مذكرة الأمانة العامة بشأن تداعيات التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة الأمريكية وكيان الاحتلال الاسرائيلي والجمهورية الإسلامية الإيرانية على منظومة حقوق الإنسان في الدول العربية.

كما بحثت لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب مشروع وثيقة استرشادية لتعزيز دور الفنون في تحقيق الأمن الإنساني، ومشروع قانون عربي استرشادي لتعزيز الصحة النفسية في المؤسسات التعليمية، ومستجدات تطوير التعليم الإلكتروني، والتحديات التي تواجه تنفيذ خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 في المنطقة العربية والدور البرلماني العربي في هذا الشأن.

ومن المقرر أن تُرفع توصيات اللجان إلى الجلسة العامة للبرلمان العربي، التي تعقد غدا الثلاثاء، لاعتماد ما تنتهي إليه من قرارات وتوصيات بشأن مختلف القضايا المدرجة على جدول الأعمال.