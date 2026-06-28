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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

البرلمان العربي يدين الاعتداءات الإيرانية السافرة على البحرين والكويت

محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي
محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي
الديب أبوعلي

أدان محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية السافرة التي استهدفت مملكة البحرين ودولة الكويت، مؤكدًا أنها تمثل انتهاكًا صارخًا لسيادة الدول، ومخالفةً واضحةً لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلًا عن كونها تهديدًا مباشرًا لأمن واستقرار المنطقة.

وأكد رئيس البرلمان العربي أن هذه الممارسات المرفوضة تُعد تصعيدًا غير مقبول، وتمثل مساسًا بأمن الدول العربية واستقرارها، مؤكدًا على ضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي واحترام سيادة الدول، وتجنيب المنطقة المزيد من التوتر والتصعيد.

وشدد "اليماحي" على أن البرلمان العربي يرفض بشكل قاطع أي اعتداء أو تهديد يستهدف الدول العربية أو يمس سيادتها وسلامة أراضيها، مؤكدًا أن أمن دول الخليج العربي يمثل ركيزة أساسية من ركائز الأمن القومي العربي، وأن الحفاظ عليه مسؤولية جماعية تتطلب موقفًا عربيًا موحدًا في مواجهة أي تهديدات.

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