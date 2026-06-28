أبو الغيط يدين استمرار الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على البحرين والكويت

أدان أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، مجدداً، وبأشد العبارات، استمرار الاعتداءات الإيرانية الغادرة صباح اليوم 28 يونيو الجاري على كل من مملكة البحرين ودولة الكويت باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة، في انتهاك صارخ للسيادة وأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وشدد أبو الغيط على ضرورة الوقف الفوري لجميع الأعمال العدوانية الإيرانية التي تستهدف دول الخليج العربي وتهدد الأمن والاستقرار الإقليمي، محملاً إيران المسؤولية الكاملة عن أفعالها غير المشروعة التي تقوض الجهود الدبلوماسية الإقليمية والدولية لتحقيق السلام في المنطقة.

ونقل جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، تأكيد أبو الغيط الوقوف إلى جانب مملكة البحرين ودولة الكويت قيادةً وشعباً، والتضامن الكامل معهما فيما يتخذانه من إجراءات وخطوات لوقف الاعتداءات الإيرانية الغاشمة عليهما، داعياً كافة الأطراف المعنية إلى الالتزام بخفض التصعيد ودعم الجهود الرامية إلى التهدئة وصولاً إلى وقف مستدام لإطلاق النار.