أبو الغيط يدين هجمات إيران على البحرين ويرفض تهديداتها لدول الخليج

أجرى أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، اتصالًا هاتفيًا صباح اليوم السبت 27 يونيو 2026 بعبد اللطيف الزياني وزير خارجية مملكة البحرين، أعرب خلاله عن الإدانة بأشد العبارات للاعتداءات الإيرانية الغادرة فجر اليوم بعدد من الطائرات المسيرة على مملكة البحرين، والتي استهدفت منشآت حيوية والبنية التحتية للمدنيين.

وأكد أبو الغيط خلال الاتصال أن تلك الاعتداءات قد تقوض المبادرات الرامية إلى احتواء الأزمة، وتعرقل كل المساعي الهادفة إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج

وعبر أبو الغيط عن رفض الجامعة العربية للتهديدات التي تطلقها طهران ضد دول الخليج، معتبرًا أنها تعكس استمرارًا لنهج مرفوض ومدان في إدارة العلاقات مع الجيران العرب، ومشددًا على أن التلويح باستخدام العنف لن يكون من شأنه إلا تعميق الفجوة بين إيران والدول العربية.

وأشار جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية، إلى دعم أبو الغيط لكافة الإجراءات التي تتخذها مملكة البحرين لتعزيز أمنها وصون سيادتها وسلامة أراضيها.