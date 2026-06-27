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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

البحرين: المشروع الإيراني يهدد استقرار المنطقة ونرحب بخفض التصعيد

المؤتمر الثامن للبرلمان العربي
المؤتمر الثامن للبرلمان العربي
الديب أبوعلي

دعا رئيس مجلس النواب البحريني أحمد بن سلمان المسلم إلى تعزيز العمل العربي المشترك باعتباره الضمانة الحقيقية لمواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة، مؤكدًا أن البحرين، بقيادة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، تنظر إلى توحيد الصف العربي باعتباره ضرورة استراتيجية لم تعد تحتمل التأجيل في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة.

وخلال مشاركته في المؤتمر الثامن للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية المنعقد في القاهرة بالتعاون مع الاتحاد البرلماني العربي، أكد المسلم، أن المنامة حرصت خلال عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن على الدفاع عن المصالح العربية، والعمل على حماية سيادة الدول، ورفض جميع أشكال التدخل الخارجي، مع دعم الحلول السياسية السلمية لتسوية النزاعات.

البحرين تصدت للتدخل في شؤونها

وتطرق رئيس مجلس النواب البحريني إلى التهديدات التي تواجه المنطقة، معتبرًا أن السياسات الإيرانية القائمة على دعم الوكلاء والميليشيات تمثل خطرًا على استقرار ووحدة الدول العربية، مشيرًا إلى أن البحرين تصدت لمحاولات التدخل في شؤونها الداخلية، ومطالبًا إيران باحترام قواعد القانون الدولي، والالتزام بمبادئ حسن الجوار، والكف عن دعم الجماعات المسلحة، إلى جانب ضمان أمن وحرية الملاحة في الممرات البحرية الدولية.

وفي سياق آخر، رحب المسلم بإعلان التوصل إلى مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران تتضمن إطارًا للتفاوض ووقفًا لإطلاق النار، معتبرًا أن هذه الخطوة قد تسهم في احتواء التوترات وتهيئة الأجواء للتوصل إلى اتفاق شامل يعزز الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

كما شدد على أن القضية الفلسطينية ستظل في صدارة أولويات العمل العربي والسياسة الخارجية البحرينية، مجددًا موقف بلاده الداعم لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية، مع استمرار البحرين في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية لسكان قطاع غزة والضفة الغربية.

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