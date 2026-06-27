المستشار هشام بدوي يشارك في أعمال المؤتمر الثامن للبرلمان العربي

يشارك المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب المصري في أعمال المؤتمر الثامن للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية، المنعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، بالشراكة مع الاتحاد البرلماني العربي.

ويترأس المستشار بدوي وفد رفيع المستوى من جمهورية مصر العربية يضم عدد من أعضاء مجلس النواب، إضافة إلى ممثلي مصر داخل البرلمان العربي.

وانطلقت أعمال المؤتمر الثامن للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية، باجتماع تشاوري ضم رؤساء المجالس ومن ينوب عنهم؛ لبحث عدد من الملفات المطروحة على جدول أعمال المؤتمر، وبأتي في مقدمتها القضية الفلسطينية، والعدوان الإيراني السافر على الدول العربية.