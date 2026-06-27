انطلاق أعمال المؤتمر الثامن للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية

انطلقت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالعاصمة المصرية القاهرة، اليوم السبت 27 يونيو 2026، أعمال المؤتمر الثامن للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية، والذي يعقد بالشراكة مع الاتحاد البرلماني العربي، وذلك سط مشاركة واسعة من رؤساء البرلمانات والوفود العربية، لبحث عدد من القضايا السياسية والاستراتيجية التي تشهدها المنطقة.

ويأتي انعقاد المؤتمر بعد اختتام أعمال اللجنة التحضيرية، التي ناقشت الوثيقة الختامية ومشروعات القرارات المقرر اعتمادها، تمهيدًا لرفع مخرجات المؤتمر إلى القمة العربية المقبلة.

وأكد رئيس البرلمان العربي، محمد بن أحمد اليماحي، خلال كلمته في افتتاح أعمال اللجنة التحضيرية، أن المرحلة الراهنة تتطلب تعزيز التضامن ووحدة الصف والموقف والكلمة بين الدول العربية، في ظل ما تواجهه المنطقة من تحديات ومخاطر متزايدة تستوجب المزيد من العمل العربي المشترك.

المؤتمر الثامن للبرلمان العربي

وأوضح اليماحي، أن المؤتمر ينعقد في مرحلة دقيقة واستثنائية تستدعي أعلى درجات التنسيق والتشاور بين البرلمانات العربية، مشيرًا إلى أن جدول أعماله يتضمن ثلاثة ملفات استراتيجية رئيسية، هي تطورات القضية الفلسطينية، والتطورات الأمنية الأخيرة وما وصفه بالاعتداءات الإيرانية على عدد من الدول العربية، إلى جانب ملف "تعزيز السيادة الرقمية العربية" باعتباره أحد أهم التحديات التي فرضتها التحولات الرقمية المتسارعة.

وأضاف أن المؤتمر يسعى إلى بلورة رؤية برلمانية عربية مشتركة تسهم في حماية المصالح العربية وتعزيز الأمن الرقمي وصون الخصوصية الوطنية ودعم مسارات التنمية المستدامة.

ويناقش المؤتمر مشروع قرار بشأن بلورة موقف برلماني عربي موحد إزاء الاعتداءات التي استهدفت سيادة الدول العربية وأمنها واستقرارها، ومشروع قرار بشأن مواجهة السياسات الإسرائيلية الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية، وتعزيز الدعم البرلماني العربي للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، إلى جانب إطلاق رؤية برلمانية عربية لتعزيز السيادة الرقمية وحماية الخصوصية الوطنية في عصر التحول الرقمي.

ويختتم المؤتمر أعماله بإصدار بيان ختامي واعتماد مجموعة من القرارات والتوصيات، تمهيدا لرفعها إلى القادة العرب خلال القمة العربية المقبلة، بما يعزز الموقف العربي المشترك تجاه القضايا السياسية والأمنية والرقمية التي تواجه المنطقة.