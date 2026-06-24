اليماحي: الأمة العربية تمر بمرحلة دقيقة واستثنائية تحتاج للتضامن والتكاتف

انطلفت اليوم الأربعاء، بالعاصمة المصرية القاهرة، أعمال اللجنة التحضيرية للمؤتمر الثامن للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية، والذي يأتي بالشراكة مع الاتحاد البرلماني العربي.

وأكد محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، ضرورة التضامن ووحدة الصف والموقف والكلمة وتعزيز عناصر التوافق بين الدول العربية في مواجهة ما تتعرض له المنطقة العربية من تحديات ومخاطر متزايدة تستوجب المزيد من التضامن والتكاتف والعمل العربي المشترك أكثر من أي وقت مضي.

وأشار "اليماحي"، خلال كلمته الافتتاحية بأعمال اللجنة التحضيرية، أن مؤتمر هذا العام ينعقد في مرحلة دقيقة واستثنائية تمر بها أمتنا العربية وتتطلب جميعًا أعلى درجات التنسيق والتشاور وتوحيد المواقف تجاه القضايا والتحديات التي تمس حاضر الأمة العربية ومستقبلها.

المؤتمر الثامن للبرلمان العربي

ولفت "اليماحي"، إلى أن مؤتمر هذا العام سوف يتصدى لملفات استراتيجية، وفي مقدمتها التطورات الخطيرة التي تشهدها القضة العربية الأولى والمركزية، القضية الفلسطينية، وكذلك ما شهدته المنطقة مؤخرًا من تطورات أمنية بالغة الخطورة واعتداءات إيرانية سافرة ضد الدول العربية.

وأضاف رئيس البرلمان العربي أن المؤتمر سيتناول أيضاً موضوع "تعزيز السيادة الرقمية العربية"، باعتباره قضية استراتيجية تفرضها التحولات الرقمية المتسارعة، وتستوجب تطوير رؤية برلمانية عربية مشتركة تسهم في حماية المصالح العربية وتعزيز الأمن الرقمي ودعم مسارات التنمية المستدامة.

https://youtu.be/PEKcFBYbs-I