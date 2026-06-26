البرلمان العربي مهنئا نبيل فهمي: يحظى بثقة كبيرة ونتطلع لمواصلة التعاون

تقدم رئيس البرلمان العربي، باسمه ونيابة عن أعضاء البرلمان العربي، بخالص التهاني وأصدق التمنيات إلى السفير نبيل فهمي بمناسبة انتخابه أمينًا عامًا لجامعة الدول العربية، متمنيًا له كل التوفيق والنجاح في أداء هذه المسؤولية العربية الرفيعة، في مرحلة دقيقة تتطلب المزيد من التكاتف والتنسيق والعمل المشترك لمواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة.

وأكد رئيس البرلمان العربي، أن هذا الاختيار، الذي حظي بإجماع الدول العربية، يعكس الثقة الكبيرة التي تحظى بها شخصية السفير نبيل فهمي، وما يتمتع به من خبرة دبلوماسية وسياسية عميقة، وسجل حافل بالعطاء في خدمة القضايا العربية، إلى جانب ما يمتلكه من رؤية استراتيجية وقدرة على تعزيز مسيرة العمل العربي المشترك وتطوير آليات العمل المؤسسي العربي بما يواكب تطلعات الشعوب العربية.

الأمين العام لجامعة الدول العربية

وأعرب رئيس البرلمان العربي عن ثقته الكاملة في أن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بقيادة السفير نبيل فهمي، ستواصل الاضطلاع بدورها المحوري في الدفاع عن المصالح العربية، وتعزيز التضامن العربي، وتكثيف الجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار، ودعم التنمية المستدامة، وصون الأمن القومي العربي، والدفاع عن القضايا العربية العادلة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

كما أكد "اليماحي" تطلع البرلمان العربي إلى مواصلة التعاون والتنسيق الوثيق مع السفير نبيل فهمي، بما يسهم في تعزيز التكامل بين مؤسسات العمل العربي المشترك، وترسيخ الدبلوماسية البرلمانية العربية كرافد أساسي للعمل العربي، وبما يخدم مصالح الأمة العربية ويحقق تطلعات شعوبها في الأمن والاستقرار والتنمية والازدهار.