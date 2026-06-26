فلسطين والاعتداءات الإيرانية.. ملفات رئيسية على طاولة المؤتمر الثامن للبرلمان العربي

تستضيف العاصمة المصرية القاهرة، السبت، أعمال المؤتمر الثامن للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية، بالشراكة مع الاتحاد البرلماني العربي، وسط مشاركة واسعة من رؤساء البرلمانات والوفود العربية، لبحث عدد من القضايا السياسية والاستراتيجية التي تشهدها المنطقة.

ويأتي انعقاد المؤتمر بعد اختتام أعمال اللجنة التحضيرية، التي ناقشت الوثيقة الختامية ومشروعات القرارات المقرر اعتمادها، تمهيدًا لرفع مخرجات المؤتمر إلى القمة العربية المقبلة.

وأكد رئيس البرلمان العربي، محمد بن أحمد اليماحي، خلال كلمته في افتتاح أعمال اللجنة التحضيرية، أن المرحلة الراهنة تتطلب تعزيز التضامن ووحدة الصف والموقف والكلمة بين الدول العربية، في ظل ما تواجهه المنطقة من تحديات ومخاطر متزايدة تستوجب المزيد من العمل العربي المشترك.

وأوضح اليماحي، أن المؤتمر ينعقد في مرحلة دقيقة واستثنائية تستدعي أعلى درجات التنسيق والتشاور بين البرلمانات العربية، مشيرًا إلى أن جدول أعماله يتضمن ثلاثة ملفات استراتيجية رئيسية، هي تطورات القضية الفلسطينية، والتطورات الأمنية الأخيرة وما وصفه بالاعتداءات الإيرانية على عدد من الدول العربية، إلى جانب ملف "تعزيز السيادة الرقمية العربية" باعتباره أحد أهم التحديات التي فرضتها التحولات الرقمية المتسارعة.

وأضاف أن المؤتمر يسعى إلى بلورة رؤية برلمانية عربية مشتركة تسهم في حماية المصالح العربية وتعزيز الأمن الرقمي وصون الخصوصية الوطنية ودعم مسارات التنمية المستدامة.

المؤتمر الثامن للبرلمان العربي

ومن المقرر، أن يناقش المؤتمر مشروع قرار بشأن بلورة موقف برلماني عربي موحد إزاء الاعتداءات التي استهدفت سيادة الدول العربية وأمنها واستقرارها، ومشروع قرار بشأن مواجهة السياسات الإسرائيلية الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية، وتعزيز الدعم البرلماني العربي للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، إلى جانب إطلاق رؤية برلمانية عربية لتعزيز السيادة الرقمية وحماية الخصوصية الوطنية في عصر التحول الرقمي.

وشهدت القاهرة وصول عدد من رؤساء البرلمانات والوفود العربية للمشاركة في أعمال المؤتمر، من بينهم رئيس مجلس النواب العراقي هيبت الحلبوسي، الذي كان في استقباله رئيس البرلمان العربي.

كما وصل رئيس مجلس الشورى اليمني الدكتور أحمد عبيد بن دغر ونائبه الدكتور عبدالله أبو الغيث، وكان في استقباله نائب رئيس البرلمان العربي اللواء هشام الحصري.

كما يشارك مجلس الأمة الجزائري بوفد برلماني برئاسة رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية جلول حروشي، بتكليف من رئيس المجلس عزوز ناصري، فيما يمثل عضو مجلس الأمة عيسى بورقبة الجزائر في اجتماعات البرلمان العربي.

وتشارك مملكة البحرين بوفد برئاسة رئيس مجلس النواب أحمد بن سلمان المسلم، ويضم عدداً من النواب وأعضاء البرلمان العربي، تأكيدًا لدعم المنامة للعمل العربي المشترك وتعزيز التنسيق البرلماني العربي.

ومن المنتظر أن يختتم المؤتمر أعماله بإصدار بيان ختامي واعتماد مجموعة من القرارات والتوصيات، تمهيدًا لرفعها إلى القادة العرب خلال القمة العربية المقبلة، بما يعزز الموقف العربي المشترك تجاه القضايا السياسية والأمنية والرقمية التي تواجه المنطقة.