البرلمان العربي يدين ويستنكر بشدة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي السورية

أعرب محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، عن إدانة واستنكار البرلمان العربي بشدة للعدوان السافر الذي يشنه كيان الاحتلال الغاشم على الأراضي السورية، وقصف محافظتي القنيطرة ودرعا بالقذائف المدفعية، مؤكدًا أنه يمثل انتهاكًا صارخًا لسيادة الدولة السورية، فضلًا عن كونه خرقًا لميثاق الأمم المتحدة والقوانين والأعراف الدولية.

عدوان إسرائيلي على سوريا

وأكد "اليماحي" تضامن البرلمان العربي الكامل مع الجمهورية العربية السورية، ودعمها فيما تتخذه من إجراءات لحماية سيادتها وسلامة أراضيها، داعيًا المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي إلى التدخل بشكل فوري وعاجل، والعمل على وقف هذه الاعتداءات التي من شأنها أن تفاقم من حدة التوتر في المنطقة.

وجدد "اليماحي" موقف البرلمان العربي الثابت، ودعمه الكامل للجمهورية العربية السورية في الحفاظ على أمنها وسيادتها ووحدة وسلامة أراضيها، كون استقرار سوريا ركيزةً أساسيةً من ركائز الأمن القومي العربي.