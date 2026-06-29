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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أبو الغيط يدين الاعتداءات الإسرائيلية السافرة على سوريا

أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية
أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية
الديب أبوعلي

أدان أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بأشد العبارات الاعتداءات الإسرائيلية السافرة والتوغلات المتكررة داخل الأراضي السورية، وآخرها القصف المدفعي الذي استهدف محافظتي القنيطرة ودرعا بقذائف مدفعية هددت سلامة المدنيين، في انتهاك صارخ لسيادة الجمهورية العربية السورية وخرق فاضح للقانون الدولي.

الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا 

وشدد جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، على أن استمرار هذه الانتهاكات من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي يهدد بإشعال المنطقة برمتها، وتوسيع جبهات الصراع، وتقويض جهود استعادة الأمن والاستقرار.

وأضاف المتحدث أن إرهاب القوة الذي تمارسه إسرائيل لا يمكن للمجتمع الدولي القبول به، داعيًا مجلس الأمن إلى الاضطلاع بمسؤوليته في وضع حد لهذه الممارسات العدوانية، وحمل إسرائيل على الالتزام باتفاقية فض الاشتباك لعام 1974.

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