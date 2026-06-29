سوريا.. قصف إسرائيلي على ريف درعا ونزوح محدود من القرى المجاورة

أفادت وكالة الأنباء السورية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت قرية عابدين ومحيطها بقذائف المدفعية، بالتزامن مع إطلاق نيران من رشاشات الطيران المروحي.

وذكرت الوكالة أن القصف تسبب في حالة من الهلع بين السكان، ما دفع عددًا محدودًا من الأهالي إلى مغادرة منازلهم والنزوح نحو البلدات والقرى المجاورة، وسط مخاوف من تجدد الاستهداف.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر الاثنين، رصد إطلاق نار استهدف إحدى قواته العاملة في المنطقة التي يصفها بـ"المنطقة الأمنية" داخل الأراضي السورية، مؤكداً أن القوات تعاملت مع مصدر النيران، دون تسجيل إصابات في صفوفها.

وذكرت وسائل إعلام عبرية، بينها "القناة 12"، أن مسلحين أطلقوا النار باتجاه قوة احتلال إسرائيلية كانت تنفذ عمليات ميدانية في المناطق التي تحتلها إسرائيل جنوب سوريا.