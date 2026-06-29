إطلاق نار يستهدف قوة إسرائيلية جنوب سوريا دون إصابات.. والاحتلال يعلن الرد

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر الاثنين، رصد إطلاق نار استهدف إحدى قواته العاملة في المنطقة التي يصفها بـ"المنطقة الأمنية" داخل الأراضي السورية، مؤكداً أن القوات تعاملت مع مصدر النيران، دون تسجيل إصابات في صفوفها.

وذكرت وسائل إعلام عبرية، بينها "القناة 12"، أن مسلحين أطلقوا النار باتجاه قوة احتلال إسرائيلية كانت تنفذ عمليات ميدانية في المناطق التي تحتلها إسرائيل جنوب سوريا.

ويأتي الحادث بعد ساعات من توغل قوة احتلال إسرائيلية مؤلفة من خمس آليات عسكرية في قرية عابدين بريف درعا الغربي، حيث نصبت حاجزين على الطريق المؤدي إلى قرية جملة، وفق ما أفادت به وسائل إعلام سورية.

وأضافت المصادر أن القوات أوقفت المارة، بمن فيهم أطفال، وأخضعتهم للتفتيش، كما منعت المدنيين من مغادرة عابدين باتجاه جملة، وأطلقت النار في الهواء لترهيب السكان، دون ورود أنباء عن إصابات أو اعتقالات.

وبحسب المصادر ذاتها، ردّ أهالي القرية بإغلاق الطرق المؤدية إلى عابدين باستخدام الحجارة لمنع أي توغل جديد، بالتزامن مع إطلاق قنابل مضيئة في أجواء منطقة حوض اليرموك.