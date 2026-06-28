جوا وبرا.. جيش الاحتلال يهاجم سوريا

أفادت وسائل إعلام سورية بتنفيذ سلاح الجو التابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي غارة جوية على محيط قرية عابدين بمنطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي.

كما شنت قوات الجيش الإسرائيلي قصفا بالمدفعية على قرية عابدين بريف درعا الغربي.

وفي وقت سابق ؛ انطلقت قوة عسكرية إسرائيلية مؤلفة من أربع آليات عسكرية، ‏من ثكنة الجزيرة وتوغلت باتجاه بلدة معرية في منطقة ‏حوض اليرموك.

ووصلت القوة المحتلة إلى قرية عابدين، قبل ‏أن تتجه إلى منطقة تلة المغر.‏

كانت قوة مؤلفة من ثماني آليات عسكرية توغلت الجمعة باتجاه بلدة ‏جملة، وانتشرت في أحياء البلدة وفتشت عددا من منازل المدنيين.