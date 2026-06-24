سنتكوم: مقتل قيادي في داعش خلال غارة جوية على سوريا

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، اليوم الأربعاء، أن قواتها استهدفت خلال الأسبوع الماضي، القيادي البارز في تنظيم داعش، علي حسين العلوي، من خلال غارة جوية شنتها على شمال غرب سوريا.

وذكرت القيادة المركزية- في بيان على موقعها الرسمي- أن ضربة دقيقة أسفرت عن مقتل علي حسين العلوي.. مؤكدة أن "قوات القيادة المركزية الأمريكية تواصل العمل جنبًا إلى جنب مع الشركاء الإقليميين".

من جهته، قال قائد القيادة المركزية الأمريكية الأدميرال براد كوبر إن القيادة المركزية الأمريكية وشركاءها "تظل ملتزمة باستئصال ما تبقى من تنظيم داعش لضمان هزيمته الدائمة".