من المسجد الأموي.. ساويرس: مستقبل سوريا واعد وفرص الاستثمار كبيرة

زار رجل الأعمال نجيب ساويرس المسجد الأموي في العاصمة السورية دمشق، موجهاً رسالة أعرب فيها عن تفاؤله بمستقبل سوريا، وذلك على هامش زيارته التي التقى خلالها الرئيس السوري أحمد الشرع وعدداً من المسؤولين.

وقال ساويرس إنه يشعر بـ"الأمل والفرح" لمشاركة الشعب السوري ما وصفه بمرحلة جديدة من الحرية، مؤكداً أن البلاد تمتلك فرصاً واعدة للاستثمار وإعادة الإعمار.

وأضاف أن الشعب السوري تحمل تضحيات كبيرة خلال السنوات الماضية، معرباً عن سعادته بوجوده في دمشق ورغبته في أن يكون جزءاً من مستقبلها، مشيراً إلى أن العلاقات بين الشعبين المصري والسوري ظلت قوية، وأن السوريين الذين أقاموا في مصر خلال سنوات الحرب وجدوا ترحيباً وحققوا نماذج نجاح مميزة.

كما دعا المستثمرين إلى التوجه نحو سوريا، معتبراً أن المرحلة الحالية تمثل "بداية من الصفر"، وأن البلاد ستشهد طلباً متزايداً على قطاعات عدة، من بينها العقارات والاتصالات، في ظل احتياجات مرحلة إعادة البناء.

وكان الرئيس السوري أحمد الشرع قد استقبل نجيب ساويرس في قصر الشعب بدمشق، الأربعاء، لبحث عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.