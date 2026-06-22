المجموعة العربية بمجلس الأمن تدعو المجتمع الدولي لدعم جهود سوريا للحفاظ على استقرارها

دعت المجموعة العربية بمجلس الأمن الدولي، اليوم الإثنين، المجتمع الدولي إلى دعم جهود سوريا الرامية إلى الحفاظ على استقرارها، مؤكدة أهمية مساندة مسار التنمية والإصلاحات في البلاد بما يتماشى مع رؤيتها وأولوياتها الوطنية.

وقال ممثل المملكة العربية السعودية، عبدالعزيز الواصل، متحدثاً باسم المجموعة العربية خلال جلسة لمجلس الأمن بشأن سوريا ، إن البلاد شهدت، منذ رفع العقوبات الاقتصادية الأمريكية، «تحولاً اقتصادياً كبيراً» في مختلف المجالات، كما جذبت عدة استثمارات، بما يعكس ثقة المجتمع الدولي في الإصلاحات التي تنفذها.

ودعا الواصل، الولايات المتحدة، إلى رفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، كما حث الأمم المتحدة على الاضطلاع بدور أكبر في دعم التنمية في سوريا، بما يتوافق مع رؤيتها الوطنية وأولوياتها.

وفي سياق متصل، أدان ممثل السعودية بشدة، الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على سوريا، مؤكداً أنها تشكل انتهاكات صارخة لسيادة البلاد، وخرقاً لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.

وشدد على ضرورة دعم الجهود الرامية إلى تعزيز الاستقرار في سوريا، واحترام سيادتها ووحدة أراضيها، وتهيئة الظروف المناسبة للتعافي والتنمية.