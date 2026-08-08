الجيش الروسي يستهدف سفينتي شحن في البحر الأسود ومعدات عسكرية أوكرانية بميناء أوديسا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، استهداف سفينتي شحن جافتين، كانتا تنقلا معدات عسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية في البحر الأسود، إضافة لاستهداف أصول عسكرية في ميناء أوديسا.

وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الروسية (سبوتنيك) - أنه تم استهداف سفينة شحن جافة كانت تنقل معدات عسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية في البحر الأسود، مضيفة أن القوات المسلحة الروسية استهدفت ناقلة بضائع محملة بمعدات عسكرية، بالإضافة إلى مستودع أسلحة ومعدات عسكرية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في ميناء نيكولاييف.

وأشارت إلى استهداف ناقلة بضائع محملة بمعدات عسكرية، بالإضافة إلى مستودع أسلحة ومعدات عسكرية وأنظمة حرب إلكترونية في ميناء نيكولاييف.

وأوضحت الوزارة أن القوات المسلحة الروسية تواصل استهداف البنية التحتية للموانئ الأوكرانية والسفن الحربية المنتشرة لصالح القوات المسلحة الأوكرانية.

ومنذ منتصف يوليو الماضي، بدأ الجيش الروسي استهداف السفن الأوكرانية ومرافق التخزين في المواني، التي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية.