البحرين و سوريا تتضامنان مع قطر إثر انفجار مصنع بمنطقة رأس لفان الصناعية

أعربت سوريا عن تضامنها مع دولة قطر جراء الحادث الذي وقع في إحدى المنشآت الصناعية بمنطقة رأس لفان.



وأكدت وزارة الخارجية السورية، في بيان، وقوف سوريا إلى جانب دولة قطر في هذا الظرف الصعب، معربة عن خالص تعازيها ومواساتها لأسر الضحايا، ومتمنية الشفاء العاجل للمصابين.

و من جانبها، أعربت مملكة البحرين عن تعاطفها وتضامنها الكامل مع دولة قطر، إثر حادث الانفجار الذي وقع في أحد المصانع بمنطقة رأس لفان الصناعية.

وأكدت وزارة الخارجية البحرينية، في بيان، وقوف المملكة إلى جانب دولة قطر، وثقتها التامة في قدرة الجهات القطرية المختصة على التعامل مع الحادث، واحتواء آثاره، بما يضمن سلامة العاملين وجميع السكان.