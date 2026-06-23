بسبب ارتفاع الحرارة.. اندلاع سلسلة حرائق غرب الولايات المتحدة

اندلعت سلسلة من الحرائق في مناطق غرب الولايات المتحدة، إثر ارتفاع درجات الحرارة والجفاف تزامن مع هبوب الرياح العاصفة.

وذكرت سلطة الغابات والأراضي العامة بولاية يوتا أن الولاية شهدت أشد هذه الحرائق والذي يعد حاليا خارجا عن السيطرة، ما دفع لإخلاء بلدة، يوريكا الصغيرة ومزرعة مجاورة من السكان.

وأتى الحريق، على مساحة تقدر بسبعة وثمانين كيلومترا مربعا، في وقت نقلت وسائل إعلام أمريكية عن كيلي ويكنز مسؤولة الوقاية من الحرائق في السلطة قولها إن نطاق الحريق آخذ في الاتساع بسبب جفاف الطقس، موضحة أنه كان بفعل فاعل وأنه جرى فتح تحقيق لمعرفة المتسبب.

وفي ولاية أريزونا، التهم حريق آخر نحو 120 هكتارا من الأراضي الوعرة، في حين تواصل فرق الإطفاء جهود المكافحة.

وشهدت معظم مناطق غرب الولايات المتحدة من جبال روكي وحتى ساحل المحيط الهادئ درجات حرارة أعلى من معدلاتها الطبيعية مطلع الأسبوع، في وقت حذر المسؤولون من أن استمرار الطقس الجاف مع الموجة الحارة ينذر باندلاع المزيد من الحرائق.