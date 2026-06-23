قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بسبب ارتفاع الحرارة.. اندلاع سلسلة حرائق غرب الولايات المتحدة
مونديال 2026.. فرنسا تتقدم على العراق بهدف مبابي في الشوط الأول
بهدفه أمام العراق.. مبابي يلاحق ميسي ويعادل رقم الظاهرة رونالدو في كأس العالم
وزير خارجية عمان: ملتزمون بالقانون الدولي و المرور الآمن عبر مضيق هرمز دون رسوم
دعاء الرزق في جوف الليل.. كلمات مستجابة لجلب الرزق وقضاء الحوائج
استولى على أموال على المواطنين.. موظف خدمة عملاء بالمنيا يواجه الحبس عامين
من بنك ناصر الاجتماعي.. أسهل طريقة للحصول على شقة بالتمويل العقاري
دافع عن ابنته بعد معاكستها.. تفاصيل مصرع مسن على يد شخصين بالقليوبية
خدعوهم ببيع سيارة وهمية.. الإعدام لـ 5 متهمين أنهوا حياة شخصين بقنا
ترامب: سنشتري الغذاء للإيرانيين من مزارعينا في أمريكا من أموالهم المجمدة
بعد تأييد حبس نجله.. ميدو يغيب عن برنامجه بسبب أزمة صحية مفاجئة
بعد بائعة الشاي.. طالب يتسبب في مصرع صديقه بسيارة مسرعة في البحر الأعظم| صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب: سنشتري الغذاء للإيرانيين من مزارعينا في أمريكا من أموالهم المجمدة

دونالد ترامب
دونالد ترامب
هاجر رزق

أفاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريحات صحفية عن الإيرانيين: "طالما أنهم يحترموننا - لا أريد استخدام كلمة "خوف" لأنها غير مناسبة - طالما أنهم يحترموننا، فلن نواجه أي مشكلة"، زاعما أن للولايات المتحدة "سيطرة كاملة على مضيق هرمز".

وأضاف ترامب معلقا على رفع العقوبات عن إيران: "سأتحقق من الوضع بدقة، ولكن إذا رُفعت العقوبات، ستُضخ الأموال في هذا البلد. كل تلك الأموال ستعود.. لديهم 91 مليون نسمة، لا يستطيعون إطعامهم"، وفق ادعائه.

وتابع "وسيتم استخدام الأموال التي سيتم رفع تجميدها عن إيران لشراء الغذاء، وسيتم شراء هذا الغذاء حصريا من مزارعينا في الولايات المتحدة".

دونالد ترامب الإيرانيين مضيق هرمز العقوبات الولايات المتحدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

1700 جنيه.. سعر الذهب يواصل الهبوط وعيار 21 يسجل خسارة كبيرة من القمة

تنفيذ حكم الإعدام في نورهان خليل قاتلة والدتها ببورسعيد

تنفيذ حكم الإعدام في نورهان خليل قاتلة والدتها ببورسعيد

الذهب

من انخفاض لآخر | تراجع جديد في أسعار الذهب.. تفاصيل

الصور المتداولة

القبض على مصور إمتحاني الدين والتربية الوطنية للثانوية العامة| خاص

محمد صلاح

إعلام الاحتلال يعلق على أول انتصار لمصر في كأس العالم 2026 | شاهد

احمد موسى

أحمد موسى يوجه رسالة للمعلق الرياضي خليل البلوشي.. ماذا قال؟

كلوب

كلوب: سهرت لمشاهدة محمد صلاح مع منتخب مصر.. وما يقدمه لا يُصدق

ضبط مادة الترترازين

بعد اكتشاف وضعها علي الفول السوداني واللب.. مخاطر مادة الترترازين الصفراء

ترشيحاتنا

جولة تعليم قنا

أخبار قنا.. مدير التعليم يتابع أعمال رصد وتصحيح درجات الشهادة الإعدادية.. مصرع طفلة غرقا داخل حوض مياه منزلي

ارشيفيه

صدمته سيارة نقل.. مصرع طفل بأحد مراكز الدقهلية

محافظ بورسعيد يوجه بتسريع معدلات التنفيذ بمشروع تطوير 168 عمارة سكنية تضم 3984 وحدة

محافظ بورسعيد يتابع الموقف التنفيذي في أعمال تطوير ورفع كفاءة منطقتي "عمر بن الخطاب" و "خالد بن الوليد" |شاهد

بالصور

أرخص 5 سيارات هاتشباك جديدة بالسوق المصري

سيارات هاتشباك
سيارات هاتشباك
سيارات هاتشباك

لعشاق الكوري .. أسعار كيا سول المستعملة في مصر

كيا سول
كيا سول
كيا سول

لا تدع البائع يخدعك.. علامات بسيطة تكشف السمك الطازج فورًا

من العين إلى الخياشيم.. علامات لا تخطئها لاختيار السمك الطازج
من العين إلى الخياشيم.. علامات لا تخطئها لاختيار السمك الطازج
من العين إلى الخياشيم.. علامات لا تخطئها لاختيار السمك الطازج

ليس بسبب الأعصاب فقط.. حسام موافي يكشف سببا مفاجئا وراء الشعور بالتنميل في الجسم

ليس بسبب الأعصاب فقط.. حسام موافي يكشف سببًا مفاجئًا وراء الشعور بالتنميل في الجسم
ليس بسبب الأعصاب فقط.. حسام موافي يكشف سببًا مفاجئًا وراء الشعور بالتنميل في الجسم
ليس بسبب الأعصاب فقط.. حسام موافي يكشف سببًا مفاجئًا وراء الشعور بالتنميل في الجسم

فيديو

صورة من الحملة

لأول مرة.. القوات المسلحة تنشر فيديو لعمليات ضبط عناصر التنقيب غير الشرعي عن الذهب جنوب البلاد

بط المونديال  

بط المونديال .. بطتان تخطفان الأضواء من نجوم كأس العالم 2026

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب : ثورة 30 يونيو .. من استعادة الدولة إلى بناء الجمهورية الجديدة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : في قمة دول السبع .. مصر ودبلوماسية حل الأزمات

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب : الفراعنة تكسب .. ما الفرق بين فوز مصر وإنجاز المغرب !

هيثم جودة

هيثم جويدة يكتب: رجل بعقل صغير.. ماذا يحدث بداخله؟

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: المذيع الافتراضي.. ثورة جديدة تعيد تشكيل مستقبل التليفزيون

المزيد