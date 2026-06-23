ترامب: سنشتري الغذاء للإيرانيين من مزارعينا في أمريكا من أموالهم المجمدة

أفاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريحات صحفية عن الإيرانيين: "طالما أنهم يحترموننا - لا أريد استخدام كلمة "خوف" لأنها غير مناسبة - طالما أنهم يحترموننا، فلن نواجه أي مشكلة"، زاعما أن للولايات المتحدة "سيطرة كاملة على مضيق هرمز".

وأضاف ترامب معلقا على رفع العقوبات عن إيران: "سأتحقق من الوضع بدقة، ولكن إذا رُفعت العقوبات، ستُضخ الأموال في هذا البلد. كل تلك الأموال ستعود.. لديهم 91 مليون نسمة، لا يستطيعون إطعامهم"، وفق ادعائه.

وتابع "وسيتم استخدام الأموال التي سيتم رفع تجميدها عن إيران لشراء الغذاء، وسيتم شراء هذا الغذاء حصريا من مزارعينا في الولايات المتحدة".