ترامب: إيران في وضع صعب بعد أن قضينا على قدراتها العسكرية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، إن منع إيران من الحصول على سلاح نووي؛ يفوق المخاوف بشأن التداعيات الاقتصادية المحتملة لعمل عسكري مطول، بما في ذلك خطر حدوث كساد عالمي.

وعندما سُئل عما إذا كان مستعدًا للمخاطرة بحدوث كساد عالمي بضرب إيران إذا لم تلتزم باتفاقها؛ قال ترامب للصحفيين: "حسنًا، ليس بالطريقة التي أخطط لها، لن يتسبب ذلك في كساد".

ثم أضاف أن “التهديد الذي يشكله السلاح النووي هو مصدر قلق أكبر”، و"إذا لم يلتزموا - حسنًا، السلاح النووي يفوق الكساد".

وقال: "الكساد أمر سيء للغاية"، مضيفًا أن "السلاح النووي سيتسبب في كساد أسرع بكثير".

وأكد ترامب مجددًا أن العمل العسكري لا يزال مطروحًا؛ إذا لم تلتزم إيران بالاتفاق، مشددا على أنه تم القضاء على قدرات إيران العسكرية، وهي الآن في وضع صعب.

وقال: "إذا لم تلتزم إيران باتفاقها، أو إذا لم تتصرف بشكل لائق؛ فسأفعل ما يجب عليّ فعله".