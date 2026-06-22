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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رسالة حادة من ترامب إلى طهران: الأسلحة النووية الإيرانية ستخضع للرقابة المشددة

ترامب ومجتبى
ترامب ومجتبى
القسم الخارجي

ردّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على نفي إيران موافقتها على السماح لمفتشيها النوويين بدخول أراضيها. 

وكتب ترامب على منصته الاجتماعية "تروث سوشيال" أن "الجميع يدرك تماماً أن إيران ستوافق على رقابة مشددة على الأسلحة لضمان نزاهة نووية على المدى البعيد".

وفي وقت سابق من يوم الاثنين، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا)، أن طهران لم تتفاوض بشأن برنامجها النووي، ولم تقبل أي التزامات جديدة في محادثات الأمس مع الولايات المتحدة في سويسرا.

وأضاف “بقائي” أن تعامل إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، سيستمر، وفقًا للإجراءات المتبعة، رهناً بموافقة البرلمان الإيراني وقرارات المجلس الأعلى للأمن القومي.

رسالة حادة من ترامب إلى طهران ترامب الأسلحة النووية الإيرانية الرئيس الأمريكي ترامب ومجتبى

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