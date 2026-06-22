رسميًا .. نبيل فهمي أمينًا عامًا للجامعة العربية

أقر مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، الإثنين، تعيين وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير نبيل فهمي أمينا عاما لجامعة الدول العربية، خلفا لأحمد أبو الغيط الذي تنتهي ولايته في 30 يونيو الجاري، وذلك حتى عام 2031.

وجاء القرار خلال اجتماع المجلس الوزاري الذي عقد في العاصمة الأردنية عمّان برئاسة مملكة البحرين، حيث ناقش الوزراء عدداً من القضايا العربية والإدارية المدرجة على جدول الأعمال، من بينها اختيار الأمين العام الجديد للجامعة العربية.

وأكدت جامعة الدول العربية، في بيان، أن إقرار تعيين فهمي جاء بتفويض من القادة العرب، كما بحث الاجتماع تعيين عدد من رؤساء بعثات الجامعة العربية في الخارج، إلى جانب ملفات سياسية وتنظيمية أخرى.

وسبق الجلسة الرسمية اجتماع تشاوري لوزراء الخارجية العرب جرى خلاله تنسيق المواقف بشأن البنود المطروحة على جدول الأعمال، تمهيداً لاعتماد القرارات خلال الاجتماع الوزاري.

ومن المقرر أن يتولى نبيل فهمي مهام منصبه اعتباراً من الأول من يوليو المقبل، ليصبح الأمين العام التاسع لجامعة الدول العربية، خلفاً لأبو الغيط الذي شغل المنصب منذ عام 2016.