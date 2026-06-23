النائب محمد أبو العينين يهنئ السفير نبيل فهمي بتوليه منصب الأمين العام لجامعة الدول العربية

استعرض الإعلامي أحمد موسى تهنئة النائب محمد أبو العينين، رئيس البرلمان الأورومتوسطي، بتولي نبيل فهمي منصب الأمين العام لجامعة الدول العربية.

واستعرض أحمد موسى خلال برنامج «على مسئوليتي» تهنئة أبو العينين قائلا: تقدم النائب محمد أبو العينين بخالص التهنئة للسيد نبيل فهمي لتوليه منصب الأمين العام لجامعة الدول العربية، متمنياً له التوفيق والنجاح في أداء مهامه في المنصب الجديد.

كما وجه النائب محمد أبو العينين الشكر والتقدير للسفير أحمد أبو الغيط، الأمين العام السابق للجامعة العربية، على مسيرته الدبلوماسية الوطنية المرموقة وما قدمه من عطاء في خدمة العمل العربي المشترك خلال فترة توليه قيادة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.