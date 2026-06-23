قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
النائب محمد أبو العينين يهنئ السفير نبيل فهمي بتوليه منصب الأمين العام لجامعة الدول العربية
أولها 30 يونيو.. قائمة الإجازات الرسمية حتى نهاية 2026 باليوم والتاريخ
لعشاق الكوري .. أسعار كيا سول المستعملة في مصر
برلمانية: انخفاض معدل الإنجاب أدى لتراجع بطالة السيدات في مصر
جيلان علاء تكشف سر غيابها.. وتؤكد: «ورد على فل وياسمين» أفضل عمل عجبني
ترامب: إيران في وضع صعب بعد أن قضينا على قدراتها العسكرية
وزير البترول: المصادر الرسمية هي المرجع الوحيد للحصول على بيانات الدقيقة للقطاع
برلماني: التحول إلى الدعم النقدي يتطلب حوارًا مجتمعيًا ودراسة متأنية
عمرو محمود ياسين: أبناء النجوم يعيشون تحت ضغط المقارنات ومسؤولية إثبات الذات
فرصة أخيرة .. خبر هام من الإسكان الاجتماعي بشأن الإعلان الرابع عشر
تشكيل فرنسا أمام العراق في كأس العالم
بسبب زيادة السيارات الكهربائية.. واردات الصين النفطية قد لا تعود إلى مستويات ما قبل الحرب الأمريكية الإيرانية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أخبار التوك شو| طلب عاجل من أحمد موسى بعد نيوزيلندا وانخفاض جديد للذهب وتحذيرات الأرصاد

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو
عادل نصار

تناولت برامج التوك شو، عددا من الموضوعات الهامة نرصد أبزرها في سياق التقرير التالي.

عمرو أديب : زيكو ده ابن مصر اللي ضد الكسر .. ومنتخبنا يكتب التاريخ

علق الإعلامي عمرو أديب، على فوز منتخب مصر على منتخب نيوزيلندا بثلاثية في منافسات كأس العالم  2026.

السمنة البلدي لمت الموضوع.. عمرو أديب: منتخب مصر فيه أبطال وديناصورات

علق الإعلامي عمرو أديب، على فوز منتخب مصر على منتخب نيوزيلندا في منافسات كأس العالم  2026 .

وقال عمرو أديب في برنامجه " الحكاية " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، :" عايزك يا مؤمن تشوف تأثير الكورة على المصريين عامل إزاي ولو كان الدولار نزل وبقى بـ 5 جنيه مكنش هيبقى فيه الفرحة دي بفوز منتخب مصر في المونديال ".

أحمد موسى عن واقعة جبل السكري: مصر ما بتهزرش في أمنها القومي.. والقوات المسلحة بتحمي الثروات والحدود

قال الإعلامي أحمد موسى إن الدولة المصرية تتحرك بكل حسم لحماية أمنها القومي وثرواتها الطبيعية، مؤكدًا أن القوات المسلحة المصرية مسؤولة عن تأمين الحدود وحماية مقدرات الشعب، وأن أي معلومات متداولة يجب الرجوع فيها إلى المصادر الرسمية فقط.

أحمد موسى: منتخب مصر صاعد لدور الـ 32 بالمونديال بنسبة 97%

علق الإعلامي أحمد موسى، على فوز المنتخب المصري الوطني على نيوزيلندا بثلاثة مقابل هدف واحد ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم المقامة حاليا في الولايات المتحدة الامريكية وكندا والمكسيك، قائلًا:

« شكرًا رجالتنا، فرحونا وفرحوا العالم العربي كله، عاوزين من النهاردة نتوقف الاحتفالات، علشان المباراة القادمة أمام إيران، المباراة دي مهمة، لازم ندعوا للمنتخب، زي ما صلينا اليوم الفجر ودعانا وربنا كرمنا».

ووجه أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، الشكر إلى الجهاز الفني للمنتخب الوطني قائلًا: «شكرًا يا كابتن حسام حسن، أول مرة نفوز في مباراة بكأس العالم، المنتخب الوطني فاز عن جدارة واستحقاق، أي كلام لينا يكون عن الشوط الثاني فقط، الشوط الأول كان حاجة والشوط التانية كان حاجة تانية، منعرفش أي اللي حصل بين الشوطين».

وتابع:«محمد صلاح عالمي، ليه محمد صلاح عالمي زيه زي ميسي وكريستيانو، علشان بيستغل أصناف الفرص، لمسة والتانية حط جون، أي وقت يكون محمد صلاح في المكان اللي بيحبه هتلاقي هدف، لاعيبة منتخب نيوزيلندا طوال جدًا، طوال زي النخل، بنلاعب نخل، الجون اللي جه فينا اللاعب بتاع نيوزيلندا طلع ارتفاع عالي وحطها جون».

وقّفوا احتفالات | طلب عاجل من أحمد موسى للمصريين بعد مباراة نيوزيلندا لسبب مثير

علق الإعلامي أحمد موسى، على فوز المنتخب المصري الوطني على نيوزيلندا بثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم المقامة حاليا في الولايات المتحدة الامريكية وكندا والمكسيك، قائلًا: « شكرًا رجالتنا، فرحونا وفرحوا العالم العربي كله، عاوزين من النهاردة نوقف الاحتفالات، علشان المباراة القادمة أمام إيران، المباراة دي مهمة، لازم ندعوا للمنتخب، زي ما صلينا اليوم الفجر ودعانا وربنا كرمنا».

وزير الصناعة: مصر تستهدف 100 مليار دولار صادرات بحلول 2030

أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن الدولة تسير بخطى واضحة ومدروسة نحو تحقيق مستهدف الوصول بالصادرات الصناعية إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030، موضحا أن هذا المستهدف يرتكز على تنفيذ استراتيجية متكاملة تهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات الصناعية، وتعزيز القدرات الإنتاجية، ورفع تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية.

من انخفاض لآخر | تراجع جديد في أسعار الذهب.. تفاصيل

حالة من التذبذب بين الارتفاع والانخفاض تعيشها أسعار الذهب في مصر خلال الفترة الأخيرة؛ الأمر الذي دفع البعض للاهتمام بمعرفة تطورات وآخر تحديثات الأسعار للمعدن النفيس، وخاصة بعد أن وضع البعض استثمارات في الذهب.

بعد أنباء تزويرها | تحرك حكومي يحسم حقيقة الـ50 جنيه بدون شريط هولوجرامي

شائعة جديدة كُسرت بتحرك حكومي عاجل كشف الحقيقة.. بعد انتشار شائعات لا أساس لها من الصحة عن عملات فئة الـ 50 جنيهًا مزيفة لا تحمل شريطًا هولوجراميًا أو توقيع محافظ البنك المركزى وتداولها بالأسواق، الأمر الذي دفع المركز الإعلامي لمجلس الوزراء لإصدار بيان عاجل في هذا الشأن.

عمرو أديب أحمد موسى وزير الصناعة الذهب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

1700 جنيه.. سعر الذهب يواصل الهبوط وعيار 21 يسجل خسارة كبيرة من القمة

وزير التربية والتعليم

الثانوية العامة 2026|توضيح عاجل بشأن إمتحان اللغة الأجنبية الثانية والمعفيين منه

تنفيذ حكم الإعدام في نورهان خليل قاتلة والدتها ببورسعيد

تنفيذ حكم الإعدام في نورهان خليل قاتلة والدتها ببورسعيد

الذهب

من انخفاض لآخر | تراجع جديد في أسعار الذهب.. تفاصيل

محافظ البحيرة

برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة البحيرة لعام 2025-2026

محمد صلاح

إعلام الاحتلال يعلق على أول انتصار لمصر في كأس العالم 2026 | شاهد

الصور المتداولة

القبض على مصور إمتحاني الدين والتربية الوطنية للثانوية العامة| خاص

احمد موسى

أحمد موسى يوجه رسالة للمعلق الرياضي خليل البلوشي.. ماذا قال؟

ترشيحاتنا

الفنان محمد صبحي

هناء الشوربجي: محمد صبحي سبب نجاحي.. وسعاد نصر سبب أدائي الحج

الفنانة هناء الشوربجي

هناء الشوربجي: رفضت فيلم «سمير وشهير وبهير» في البداية.. ووافقت لدعم الوجوه الجديدة

مصحح اللهجات الصعيدية حسن القناوي

حسن القناوي: مسلسل ذئاب الجبل يعشقه أهل الصعيد

بالصور

لعشاق الكوري .. أسعار كيا سول المستعملة في مصر

كيا سول
كيا سول
كيا سول

لا تدع البائع يخدعك.. علامات بسيطة تكشف السمك الطازج فورًا

من العين إلى الخياشيم.. علامات لا تخطئها لاختيار السمك الطازج
من العين إلى الخياشيم.. علامات لا تخطئها لاختيار السمك الطازج
من العين إلى الخياشيم.. علامات لا تخطئها لاختيار السمك الطازج

ليس بسبب الأعصاب فقط.. حسام موافي يكشف سببا مفاجئا وراء الشعور بالتنميل في الجسم

ليس بسبب الأعصاب فقط.. حسام موافي يكشف سببًا مفاجئًا وراء الشعور بالتنميل في الجسم
ليس بسبب الأعصاب فقط.. حسام موافي يكشف سببًا مفاجئًا وراء الشعور بالتنميل في الجسم
ليس بسبب الأعصاب فقط.. حسام موافي يكشف سببًا مفاجئًا وراء الشعور بالتنميل في الجسم

صور زفاف تثير الجدل .. حقيقة زواج إليسا ووائل كفوري | تقرير

وائل كفوري وإليسا
وائل كفوري وإليسا
وائل كفوري وإليسا

فيديو

صورة من الحملة

لأول مرة.. القوات المسلحة تنشر فيديو لعمليات ضبط عناصر التنقيب غير الشرعي عن الذهب جنوب البلاد

بط المونديال  

بط المونديال .. بطتان تخطفان الأضواء من نجوم كأس العالم 2026

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب : ثورة 30 يونيو .. من استعادة الدولة إلى بناء الجمهورية الجديدة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : في قمة دول السبع .. مصر ودبلوماسية حل الأزمات

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب : الفراعنة تكسب .. ما الفرق بين فوز مصر وإنجاز المغرب !

هيثم جودة

هيثم جويدة يكتب: رجل بعقل صغير.. ماذا يحدث بداخله؟

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: المذيع الافتراضي.. ثورة جديدة تعيد تشكيل مستقبل التليفزيون

المزيد