أخبار التوك شو| طلب عاجل من أحمد موسى بعد نيوزيلندا وانخفاض جديد للذهب وتحذيرات الأرصاد

تناولت برامج التوك شو، عددا من الموضوعات الهامة نرصد أبزرها في سياق التقرير التالي.

عمرو أديب : زيكو ده ابن مصر اللي ضد الكسر .. ومنتخبنا يكتب التاريخ

علق الإعلامي عمرو أديب، على فوز منتخب مصر على منتخب نيوزيلندا بثلاثية في منافسات كأس العالم 2026.

السمنة البلدي لمت الموضوع.. عمرو أديب: منتخب مصر فيه أبطال وديناصورات

علق الإعلامي عمرو أديب، على فوز منتخب مصر على منتخب نيوزيلندا في منافسات كأس العالم 2026 .

وقال عمرو أديب في برنامجه " الحكاية " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، :" عايزك يا مؤمن تشوف تأثير الكورة على المصريين عامل إزاي ولو كان الدولار نزل وبقى بـ 5 جنيه مكنش هيبقى فيه الفرحة دي بفوز منتخب مصر في المونديال ".

أحمد موسى عن واقعة جبل السكري: مصر ما بتهزرش في أمنها القومي.. والقوات المسلحة بتحمي الثروات والحدود

قال الإعلامي أحمد موسى إن الدولة المصرية تتحرك بكل حسم لحماية أمنها القومي وثرواتها الطبيعية، مؤكدًا أن القوات المسلحة المصرية مسؤولة عن تأمين الحدود وحماية مقدرات الشعب، وأن أي معلومات متداولة يجب الرجوع فيها إلى المصادر الرسمية فقط.

أحمد موسى: منتخب مصر صاعد لدور الـ 32 بالمونديال بنسبة 97%

علق الإعلامي أحمد موسى، على فوز المنتخب المصري الوطني على نيوزيلندا بثلاثة مقابل هدف واحد ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم المقامة حاليا في الولايات المتحدة الامريكية وكندا والمكسيك، قائلًا:

« شكرًا رجالتنا، فرحونا وفرحوا العالم العربي كله، عاوزين من النهاردة نتوقف الاحتفالات، علشان المباراة القادمة أمام إيران، المباراة دي مهمة، لازم ندعوا للمنتخب، زي ما صلينا اليوم الفجر ودعانا وربنا كرمنا».

ووجه أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، الشكر إلى الجهاز الفني للمنتخب الوطني قائلًا: «شكرًا يا كابتن حسام حسن، أول مرة نفوز في مباراة بكأس العالم، المنتخب الوطني فاز عن جدارة واستحقاق، أي كلام لينا يكون عن الشوط الثاني فقط، الشوط الأول كان حاجة والشوط التانية كان حاجة تانية، منعرفش أي اللي حصل بين الشوطين».

وتابع:«محمد صلاح عالمي، ليه محمد صلاح عالمي زيه زي ميسي وكريستيانو، علشان بيستغل أصناف الفرص، لمسة والتانية حط جون، أي وقت يكون محمد صلاح في المكان اللي بيحبه هتلاقي هدف، لاعيبة منتخب نيوزيلندا طوال جدًا، طوال زي النخل، بنلاعب نخل، الجون اللي جه فينا اللاعب بتاع نيوزيلندا طلع ارتفاع عالي وحطها جون».

وقّفوا احتفالات | طلب عاجل من أحمد موسى للمصريين بعد مباراة نيوزيلندا لسبب مثير

علق الإعلامي أحمد موسى، على فوز المنتخب المصري الوطني على نيوزيلندا بثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم المقامة حاليا في الولايات المتحدة الامريكية وكندا والمكسيك، قائلًا: « شكرًا رجالتنا، فرحونا وفرحوا العالم العربي كله، عاوزين من النهاردة نوقف الاحتفالات، علشان المباراة القادمة أمام إيران، المباراة دي مهمة، لازم ندعوا للمنتخب، زي ما صلينا اليوم الفجر ودعانا وربنا كرمنا».

وزير الصناعة: مصر تستهدف 100 مليار دولار صادرات بحلول 2030

أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن الدولة تسير بخطى واضحة ومدروسة نحو تحقيق مستهدف الوصول بالصادرات الصناعية إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030، موضحا أن هذا المستهدف يرتكز على تنفيذ استراتيجية متكاملة تهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات الصناعية، وتعزيز القدرات الإنتاجية، ورفع تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية.

من انخفاض لآخر | تراجع جديد في أسعار الذهب.. تفاصيل

حالة من التذبذب بين الارتفاع والانخفاض تعيشها أسعار الذهب في مصر خلال الفترة الأخيرة؛ الأمر الذي دفع البعض للاهتمام بمعرفة تطورات وآخر تحديثات الأسعار للمعدن النفيس، وخاصة بعد أن وضع البعض استثمارات في الذهب.

بعد أنباء تزويرها | تحرك حكومي يحسم حقيقة الـ50 جنيه بدون شريط هولوجرامي

شائعة جديدة كُسرت بتحرك حكومي عاجل كشف الحقيقة.. بعد انتشار شائعات لا أساس لها من الصحة عن عملات فئة الـ 50 جنيهًا مزيفة لا تحمل شريطًا هولوجراميًا أو توقيع محافظ البنك المركزى وتداولها بالأسواق، الأمر الذي دفع المركز الإعلامي لمجلس الوزراء لإصدار بيان عاجل في هذا الشأن.