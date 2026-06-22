السمنة البلدي لمت الموضوع.. عمرو أديب: منتخب مصر فيه أبطال وديناصورات

علق الإعلامي عمرو أديب، على فوز منتخب مصر على منتخب نيوزيلندا في منافسات كأس العالم 2026 .

وقال عمرو أديب في برنامجه " الحكاية " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، :" عايزك يا مؤمن تشوف تأثير الكورة على المصريين عامل إزاي ولو كان الدولار نزل وبقى بـ 5 جنيه مكنش هيبقى فيه الفرحة دي بفوز منتخب مصر في المونديال ".



وتابع عمرو اديب :" ما حدث في كأس العالم من منتخب مصر تاريخي وملحمي وخرافي ".

وأكمل عمرو أديب :" منتخب مصر فيه أبطال وديناصورات وعملوا غنجاز كبير بتحقيق أول فوز لمنتخب مصر في كأس العالم.



ولفت عمرو أديب :" العيال بتوع الزبدة دول كانوا هيعملوا كارثة لوولا إن السمنة البلدي قدرت تلم الوضوع ".

