ناقد رياضي فلسطيني عن فوز منتخب مصر على نيوزيلندا بالمونديال: إحنا في غزة عشنا على حب مصر

هنأ الناقد الرياضي الفلسطيني خالد أبو زاهر، الشعب المصري بمناسبة فوز منتخب مصر على منتخب نيوزيلندا ضمن منافسات كأس العالم 2026 .



وقال خالد أبو زاهر في مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج "مساء جديد " المذاع على قناة " المحور"، :" أنا مشجع للكرة المصرية والمنتخب المصري ".

وتابع خالد أبو زاهر :" إحنا عشنا في غزة على حب مصر وكل الوطن العربي يحب مصر ولكننا في فلسطين وغزة نحب مصر بطريقة أخرى، و شعب غزة عاشق لمصر".

وفي سياق متصل، كشف خالد الدرندلي رئيس بعثة منتخب مصر في المونديال، عن آخر كواليس المنتخب الوطني في كندا بعد الفوز على نيوزيلندا بثلاثة أهداف مقابل هدف، مردفًا:«إحنا النهاردة في كندا كأنك في جامعة الدول، هناك جماهير مصرية كتير جدًا حول فندق إقامتنا منتظرين اللاعيبة قبل ما يرجعوا سياتل، إمبارح في الاستاد قبل ما نلعب المباراة كانوا مشغلين أغنية يا حبيبتي يا مصر».



وقال خالد الدندرلي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن أغلبية الجماهير التي كانت في الاستاد من المصريين، معقبًا: «كل الأجواء حلوة وتشجعك تفوز وتقدم مباراة كبيرة تليق بالمنتخب الوطني».

